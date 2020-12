Rita Rusic/ “Vittorio Cecchi Gori mi ha tolto tutto, anche la dignità di produttrice”

Rita Rusic tra gli ospiti del veglione di Capodanno del Grande Fratello Vip 2020 trasmesso giovedì 31 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini e i vipponi concorrenti del GF VIP 5 sono pronti a dire addio al 2020 in compagnia di tantissimi ospiti speciali tra cui la produttrice cinematografica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La Rusic che, lo scorso anno è stata tra le concorrenti del GF VIP, è pronta a varcare nuovamente la porta della casa dove si ritroverà a ballare con la “rivale” Valeria Marini. Un incontro che avviene a distanza di poco tempo dalla sua ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo in cui ha parlato apertamente della sua storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori. “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane – ha detto la Rusic – Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo, quando i giornali hanno iniziato a scrivere di me. Ero contenta, ma allo stesso tempo dispiaciuta per lui. Sentivo come se gli avessi tolto qualcosa per realizzarmi. Invece, non gli avevo tolto niente”. Una storia d’amore importante quella fra Rita e Vittorio: 17 anni di matrimonio suggellati anche dalla nascita di due figli.

Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori era diventato un uomo aggressivo”

Una relazione controversa quella tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori come ha precisato la ex concorrente del GF VIP: “per 16 anni non mi ha mai concesso la possibilità di fare un’intervista. Questo senso di competizione gliel’ha trasmesso suo padre, che era molto geloso. Lui ripeteva spesso ‘sono figlio di un grande padre e marito di una grande moglie’. Lo pensava, ma ne soffriva”. La produttrice discografica a sorpresa ha rivelato: “volevo separarmi già tre anni prima di quando poi effettivamente è successo. Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo. Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante. È stato molto triste separarmi, ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene”. Oggi il rapporto con Cecchi Gori è totalmente diverso come ha sottolineato la produttrice: “non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice”.



