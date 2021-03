Rita Rusic/ “Vittorio Cecchi Gori organizzò per me dei provini di lavoro finti”

Rita Rusic senza filtri nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, non sono mancati i retroscena inediti sulla storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori. L’ex modella ha infatti parlato della possibile carriera da cantante che ha “scartato” dopo aver superato un provino per un’etichetta famosa, che le offrì un contratto di tre anni a Los Angeles: «Avevo la bambina di un anno, Vittorio mi disse: “Dove vai?”. A malincuore ho rinunciato a questa carriera negli Usa. Ho sofferto moltissimo ma non mi sono pentita». Quella non è stata l’unica opportunità: «Ho avuto un’altra chance, ma il dolore della rinuncia era stato davvero tanto. Non l’ho mai rinfacciato a Vittorio, era stata anche una decisione mia».

Ma ecco il retroscena inedito di Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori: «Ho scoperto quando mi sono separata, ho scoperto che gli appuntamenti di lavoro che avevo avuto erano tutti appuntamenti finti che lui aveva organizzato con un produttore. Io ero convinta di incontrare delle persone, ma in realtà vedevo gente che faceva finta di avere quel ruolo e che poi non mi avevano più chiamato. Il contratto che avevo ottenuto era una cosa che gli era sfuggita di mano: un famoso agente per caso chiedeva sempre di sentire le mie registrazioni». Rita Rusic ha aggiunto: «Dopo mesi gli mandai le registrazioni per sfinimento, è nata al di fuori di lui. Quando lui sapeva quello che stavo facendo, aveva organizzato tutto questo: una cosa orribile e frustrante».

