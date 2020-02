RITA RUSIC VS ADRIANA VOLPE/ “Sei pericolosa, ti fingi amica delle donne ma…”

Acceso scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 4 quando Rita Rusic torna per un confronto con Adriana Volpe. La prima parte subito in quarta: “Tu sei una di quelle donne molto pericolose perchè ti fingi amica delle donne ma la verità è perché hai un fine: di essere inattaccabile e di andare avanti fino alla fine. Sai fare solo la buona samaritana, non sei la maestra qui siamo maestre tutte e due.” La Volpe però replica: “C’è chi semina discordia e chi invece è solare, tutto qui. Io tutte le cose che ho le ho tutte condivise.” La Rusic continua ad attaccare ma la Volpe replica a tono e senza perdere il sorriso: “Io sono tanto orgogliosa di essere diversa da te. Io sono così nel bene e nel male, se non piaccio a te mi dispiace. Io cammino a testa alta, mi guardo allo specchio e sono serena. Tu a casa tua e io a casa mia.” La Rusic ci mette il punto: “Ci siamo viste per la prima volpa e per fortuna sarà l’ultima.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rita Rusic torna nella Casa per Adriana Volpe

Rita Rusic contro Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020. La ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è scagliata contro la ex conduttrice Rai nel salotto di Live Non è la D’Urso dicendo: “quando l’ho mandata a quel paese, io non parlavo con lei e non mi interessava quello che diceva maestrina Volpe. Lei quando parla guarda negli occhi, peccato che io non parlavo con lei e non mi interessava quello che stava dicendo maestrina Volpe”. La Rusic ha poi precisato il suo punto di vista sulla Volpe: “non è che non mi piace, sono entrata nella casa senza preconcetti, mi piaceva capire chi c’era, conoscere, non avevo niente contro di lei è lei che si è messa contro di me senza nessuna ragione”. Una rivalità quindi nata prima dell’ingresso nella casa stando a quanto raccontato dalla Rusic che a Barbara D’Urso ha confidato: “lei ha visto in me immediatamente una rivale, perché avevo fatto la copertina di Chi dove annunciavano il Grande Fratello, avevo fatto Verissimo, in rappresentanza delle donne della casa, quindi lei che dal suo punto di vista si sente più importante”.

Rita Rusic: “Adriana Volpe? E’ una donna in un momento difficile”

Ma non finisce qui, visto che Rita Rusic ha continuato a puntare il dito contro Adriana Volpe tirando in ballo anche i problemi di lavoro della ex conduttrice de I Fatti Vostri: “è una donna in un momento difficile perché ha avuto problemi sul lavoro, non lavora più e per lei qui c’è tutta la sua vita capisci? È importante per lei questo Grande Fratello”. Del resto già la scorsa settimana, durante la puntata del venerdì sera, la Rusic eliminata dal pubblico aveva commentato così il comportamento della Volpe all’interno della casa:”con Adriana non ho mai avuto niente da dire, non ho mai litigato finché non è partita questa cosa contro di me ingiustificata”. Non solo, la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha parlato anche dei giochetti fatti dalla Volpe nella casa precisando: “io non litigo con nessuno. Non ci conoscevamo prima, andavamo d’accordo all’inizio. Adesso non scorre più buon sangue”.



