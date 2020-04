Rita Savagnone, mamma Claudio Amendola/ Diva del doppiaggio e attrice ne I Cesaroni

Pubblicità

Rita Savagnone, attrice e doppiatrice italiana, è conosciuta anche per essere la madre di Claudio Amendola. Sposata con Ferruccio Amendola da cui ha avuto due figli tra cui proprio Claudio, Rita Savagnone è una delle più grandi doppiatrici italiane. Esattamente come l’ex marito Ferruccio Amendola, infatti, Rita Savagnone ha prestato la voce ad alcune delle dive italiane. Rita Savagnone, infatti, nelle produzioni internazionali ha spesso doppiato due delle attrici più famose del cinema italiano come Sophia Loren e Claudia Cardinale. Sua, anche la voce di Vanessa Redgrave, Edwige Fenech, Whoopi Goldberg, Elizabeth Taylor, Joan Collins, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Diana Ross, Aretha Franklin, Liza Minnelli. Voce calda, rauca e importante, la Savagnone è considerata una vera istituzione del doppiaggio italiano. Le sue orme sono state seguite non solo dal figlio Claudio, ma anche dalla nipote Alessia che, esattamente come la nonna, sta diventando un nome importante del doppiaggio italiano prestando la voce alle star internazionali, da Jennifer Lawrence a Kristen Stewart.

Pubblicità

RITA SAVAGNONE, ATTRICE NE I CESARONI ACCANTO AL FIGLIO CLAUDIO AMENDOLA

Quella di Rita Savagnone è una carriera lunga e piena di successi. Il grande pubblico, soprattutto quello più giovane, tuttavia, la ricorda soprattutto per il ruolo ne I Cesaroini dove interpretava Gabriella Lanfranchi, vedova Liguori, la mamma di Lucia, il grande amore di Giulio Cesaroni, interpretato proprio dal figlio Claudio Amendola. Dalla madre, l’attore ha ereditato la passione per il cinema così come dal padre Ferruccio Amendola. Una vita dedicata al doppiaggio quella di Rita Savagnone che è riuscita a diventare un’istituzione a cui tutte le doppiatrici di oggi cercano di rifarsi. Oggi, oltre a continuare a dedicarsi alla sua carriera, Rita Savagnone è anche nonna e bisnonna. Una vita completa, dunque, quella della mamma di Claudio Amendola che, grato ai genitori, non perde mai occasione per ringraziarli pubblicamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA