Rita Wilson, chi è la moglie di Tom Hanks: l'amore scoppiato nel 1985 dopo aver condiviso il set. Si erano conosciuti 4 anni prima

In seconde nozze, Tom Hanks ha sposato la splendida Rita Wilson, come lui attrice. Nata da papà bulgaro e mamma greca, la Wilson è nata negli Stati Uniti, prendendo dunque la cittadinanza statunitense e decidendo, più avanti, di cambiare cognome da Ibrahimoff, quello di nascita, in Wilson, nome di una strada in cui aveva abitato. Anche la moglie di Tom Hanks è un’attrice: l’amore tra i due è scoccato proprio sul set. I due, infatti, hanno recitato insieme in una serie di pellicole come “Un ponte di guai”, che ha sancito la nascita del loro amore nel 1985. All’epoca Tom era ancora sposato con la sua prima moglie, con la quale aveva avuto due figli, Colin ed Elizabeth. Dopo essersi innamorati di Rita Wilson, però, ha divorziato, sposando la sua seconda moglie nel 1988. Con lei ha avuto altri due figli, Chester e Truman.

La coppia, che si è conosciuta sul set di “Hanry e Kip” nel 1981 per poi innamorarsi quattro anni dopo durante le riprese di “Un ponte di guai”, è sempre più unita. I due stanno insieme da quarant’anni ma sono sposati da 37: proprio in occasione del loro anniversario, Tom Hanks ha dedicato un post all’amore con la moglie, scrivendo: “37 anni di matrimonio oggi. Ti amo, signora Hanks”.

Rita Wilson, moglie di Tom Hanks: “Il cancro fu una benedizione”

L’amore tra Tom Hanks e la moglie Rita Wilson ha superato diversi momenti difficili. I due, infatti, hanno dovuto fare i conti con varie battaglie come quella contro il cancro al seno di Rita, affrontando nel 2015. La battaglia contro il tumore non è stata semplice ma proprio grazie alla vicinanza del marito e dei suoi amati figli, Rita è riuscita ad uscirne. “Il cancro, in un certo senso, è stato una benedizione. Mi ha insegnato a vivere ogni istante al massimo, come se fosse l’ultimo. Perché non sappiamo cosa ci riserva il domani” ha rivelato l’attrice.