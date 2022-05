Rita Wilson, moglie di Tom Hanks/ Il matrimonio, i figli Chester e Truman, poi…

Rita Wilson e Tom Hanks, un amore autentico e duraturo

Rita Wilson è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense, nonché moglie del mitico Tom Hanks. I due rappresentano una coppia piuttosto longeva nel mondo del cinema, si sono sposati nel 1988 e hanno avuto due figli, Chester (1990) e Truman (1995). Rita Wilson è inoltre matrigna di Colin ed Elizabeth, i figli che Tom Hanks ha avuto nel suo precedente matrimonio.

La dolce metà dell’attore è molto attiva sul fronte delle opere caritatevoli, pare infatti che si batta in prima persona per sostenere la ricerca sul cancro e per supportare bambini in difficoltà. Della sua infanzia, sappiamo che è nata in California da padre bulgaro e madre frega. La conoscenza con Tom Hanks negli anni ottanta, evolutasi poi con il matrimonio celebrato nel 1988.

Rita Wilson, moglie di Tom Hanks: quanti progetti insieme alla sua dolce metà

Insieme al marito ha preso parte a diversi progetti cinematografici tra cui Un ponte di guai, Il falò delle vanità, Insonnia d’amore e l’esordio alla regia del marito Music Graffiti. Nel 1995 Rita Wilson diventa protagonista di Amiche per sempre, al fianco di Demi Moore, Rosie O’Donnell e Melanie Griffith, in seguito la vediamo all’opera in Una promessa è una promessa al fianco di Arnold Schwarzenegger, poi in Se scappi, ti sposo e Storia di noi due.

Dal 2002 inizia a lavorare come produttrice, con la famosa commedia romantica scritta e interpretata da Nia Vardalos Il mio grosso grasso matrimonio greco. Nel 2008, insieme al marito Tom Hanks, produce Mamma Mia!, il fortunato adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway.

