Rita Wilson, moglie Tom Hanks/ “Il cancro è stato una benedizione”

Rita Wilson è la moglie di Tom Hanks, l’attore Premio Oscar del film cult “Forrest Gump”. L’attrice e produttrice discografica è felicemente sposata da trentadue anni con uno degli attori più importanti del cinema americano e recentemente insieme si sono ritrovati a lottare contro il Coronavirus. “Siamo positivi al Covid-19” con queste parole marito e moglie hanno annunciato sui social di aver preso il virus. Non è dato sapere come e dove hanno contratto il virus visto che tutti i familiari stretti sono risultati negativi al virus, ma una cosa è certa l’attrice ha contratto il virus con tutti i sintomi: dalla febbre alla perdita di olfatto e gusto a differenze del marito che ha avuto dei sintomi molto leggeri.

“Ero molto stanca, estremamente dolorante, mi sentivo a disagio, non volevo essere toccata” – ha raccontato l’attrice in una intervista in cui ha precisato di essere stata curata con la clorochina, farmaco prescritto per il trattamento della malaria. Un farmaco fortissimo che ha scaturito degli effetti collaterali come ha raccontato l’attrice: “una forte nausea, vertigini e debolezza muscolare» ha detto. Puntualizzando: «Penso che le persone debbano stare molto attente a quel farmaco. Non sappiamo davvero se sia utile in questo caso”.

Rita Wilson e la lotta contro il cancro: “ho avuto paura di morire”

La lotta contro il Coronavirus non è stata l’unica per Rita Wilson, la moglie di Tom Hanks. L’attrice e produttrice cinematografica, infatti, in passato ha dovuto lottare anche contro il cancro. Nel 2015 le viene diagnosticato un cancro al seno; una dura battaglia che l’attrice ha raccontato e rivissuto in occasione di una intervista rilasciata al The Kelly Clarkson Show confessando di aver temuto il peggio. La Wilson, infatti, non nasconde di aver avuto paura di morire e proprio per questo motivo al marito Tom Hanks ha detto: “Se succede, gli dissi, voglio due cose. La prima è che devi essere tristissimo per un sacco di tempo. Epoi gli dissi che avrei voluto una festa, una celebrazione con musica, balli e tanta gente”. Per fortuna l’attrice dopo essersi sottoposta ad una mastectomia e alle cure, a distanza di pochi mesi dal cancro ha annunciato alla stampa di essere guarita. “Il cancro, in un certo senso, è stato una benedizione. Mi ha insegnato a vivere ogni istante al massimo, come se fosse l’ultimo. Perché non sappiamo cosa ci riserva il domani” – ha detto l’attrice che oggi è pronta ad affrontare qualsiasi nuova sfida.



