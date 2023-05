Ritardo traffico treni fino a 330 min: guasto linea elettrica/ “Bagni intasati e…”

Treni in ritardo e traffico ferroviario fortemente rallentato in direzione nord. La causa? Alla base dei ritardi, che in alcuni casi hanno superato i 330 minuti, c’è un guasto alla linea elettrica nel tratto tra Roma Tiburtina e Settebagni. Secondo quanto ha annunciato Trenitalia, i treni sono bloccati sui binari in uscita da Roma, mentre i tecnici di Trenitalia sono al lavoro per risolvere il problema.

La circolazione dei treni è in graduale ripresa a partire dalle ore 17. Trenitalia scrive sul proprio sito che “i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti” mentre “i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 330 minuti, sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte, e hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni”. Un ritardo al traffico ferroviario che sta causando notevoli disagi ai passeggeri, che in gran parte sono tifosi della Lazio diretti a Milano per la partita contro il Milan. Anche le vetture Italo sono rimaste coinvolte dal guasto alla linea elettrica, mentre sui social numerosi utenti denunciano di essere rimasti bloccati sui treni senza corrente, con i bagni intasati e privi sia di acqua sia di aria condizionata.

Guasto alla linea elettrica provoca fino a 330 minuti di ritardo: traffico in tilt, treni fermi sotto il sole

Guasto alla line elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni, il ritardo dei treni e le ripercussioni sul traffico ferroviario sono stati documentati dai tifosi della Lazio sul sito Città Celeste, dove gli utenti postano foto e scrivono: “ancora bloccati diversi tifosi, fermi sotto il sole con temperature che hanno raggiunto i 40°. Finalmente hanno acceso il treno, non si respirava. Siamo stati tre ore senza aria e con i bagni che non scaricavano ma per molti è ormai impossibile raggiungere Milano”.

Il guasto alla linea elettrica dell’alta velocità è avvenuto nella mattinata di oggi, 6 maggio 2023, tra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni e ha provocato un ritardo non solo alla circolazione dei treni ad alta velocità, ma ha avuto anche ricadute a cascata sul traffico ferroviario regionale e locale. Alcuni convogli sono stati instradati sulla linea convenzionale, altri sono stati cancellati. La situazione è in lenta ripresa dalle ore 17 di oggi, sebbene il lavoro dei tecnici per riparare il guasto non sia ancora stato completato del tutto.











