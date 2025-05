Ritiri Isola dei famosi 2025: televoto annullato tra infortuni, malori e abbandoni momentanei

È partita da meno di due settimane questa nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025 è già si deve fare i conti con ritiri abbandoni, infortuni e malori che mettono a serio rischio un’edizione che non è partita sotto i migliori auspici. Nella giornata di oggi due naufraghi hanno deciso di lasciare definitivamente il reality. Angelo Famao e Leonardo Brum, che già nei giorni scorsi avevano espresso l’intenzione di lasciare Playa Uva e l’Honduras oggi hanno preso una decisione definitiva: il ritiro dall’Isola dei famosi 2025.

E non è tutto perché oltre al ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum anche un altra naufraga ha dovuto lasciare Playa Uva, Camila Giorgi ha lasciato l’Isola dei famosi 2025 momentaneamente per motivi di salute, non si comprende bene se per un malore o per un infortunio. Per fortuna non sembra che si tratti di nulla di grave ma non è chiaro se e quando l’ex tennista ritornerà sull’Isola. Insomma in questa nuova edizione dell’Isola dei famosi i problemi non mancano e a ciò si aggiunge anche che il ritorno di Leonardo Brum ha comportato che il televoto è stata annullato. Il giovane, infatti, era a rischio eliminazione insieme a Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Antonella Mosetti, ma il suo addio a comportato l’annullamento del televoto e nella puntata di mercoledì non ci sarà nessuna eliminazione.



L’edizione 2025 dell’Isola dei famosi sembrava aver superato l’incubo dell’edizione dimenticabile e difficile dell’anno scorso con alla conduzione Vladimir Luxuria, e invece, anche sotto la guida di Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista il rischio flop resta dentro l’angolo. Gli ascolti dell’Isola dei famosi 2025 sono in netto calo, la prima puntata infatti è stata vista da 2.039.000 telespettatori con il 18,9% di share. La seconda è scesa arrivando al 17,5% di share con una media di 2.049.000 spettatori. E tutto ciò nonostante un cast importante sulla carta con nomi di livello e divisi come Mario Adinolfi, l’ex Iena Dino Giarrusso ecc.

L’Isola dei famosi 2025 deve già fare i conti con due addii ed un naufraga che sta male che, qualora non si riprendesse, sarebbe una pesante perdita per il reality. E già si ipotizza che il reality sia pronto a correre i ripari con nuovi concorrenti. Insomma il rischio flop anche per questa edizione è sempre più probabile e si inserirebbe in un anno nero per i reality di Mediaset con la chiusura anticipata de La Talpa e The Couple e gli ascolti non eccellenti del Grande Fratello di Alfonso Signorini.