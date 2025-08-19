Grande delusione nella finale del Cincinnati Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo si è ritirato nel corso del primo set.

Ritiro Sinner, come sta? Ko a Cincinnati, sorpresa nella finale del torneo

C’era grande attesa per la finale del Cincinnati Open tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e l’eterno rivale Carlos Alcaraz, una sfida che in molti si auguravano avvincente ma che è purtroppo terminata nel peggiore dei modi. Il campione spagnolo ha ottenuto la vittoria del torneo, sfruttando suo malgrado il ritiro del campione azzurro.

Nessuno si aspettava un epilogo del genere, in molti pensavano in una grande battaglia ed invece le cose sono andate molto diversamente. Fin dai primi game non c’era stata storia, Jannik sembrava sulle gambe mentre Carlos era in totale gestione, tolto qualche spunto la sfida è andata avanti velocemente e fino al quinto game.

Sul 5 a 0 Jannik ha scosso la testa, è stato due minuti seduto e poi ha annunciato a tutti la decisione di ritirarsi dal torneo. Una decisione che scuote tutti, lo stesso Alcaraz è andato subito vicino per sincerarsi delle sue condizioni, e i due si sono abbracciati con il pubblico che ha in fondo compreso la situazione. Prima vittoria nel torneo di Alcaraz, Sinner non riesce cosi a difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Ritiro Sinner a Cincinnati, cosa è successo

In molti si sono chiesti cosa è successo a Jannik Sinner e per quale motivo l’atleta ha deciso di dare forfait. Fin dai primi attimi dopo il ritiro Sinner ha detto ad alta voce: “Mi dispiace ma non ce la faccio, sono sceso in campo solo per i tifosi”. Parole importanti e che fanno capire che l’azzurro non stava benissimo fin dall’inizio. Nelle dichiarazioni post gara poi Sinner ha ringraziato pubblico ed avversario e ha spiegato tutti in parte l’accaduto:

“In generale parto con l’avversario ma oggi comincio con voi. Mi dispiace tanto di avervi deluso, era da ieri che non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte ma le condizioni sono solo peggiorate” e poi l’azzurro ha fatto i complimenti a Carlos Alcaraz e al suo team. Parole importanti e che chiariscono il suo pensiero.

Domani Sinner dovrebbe teoricamente scendere in campo per il torneo del doppio misto degli Us Open ma visto la situazione appare probabile quindi il suo ritiro. L’azzurro cercherà cosi di riposare e la speranza è di averlo fisicamente sano per l’inizio del torneo, Slam dove difenderà il titolo ed è chiamato cosi a non perdere terreno in chiave numero uno al mondo.