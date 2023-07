Ritiro soldi contanti/ Addio banche? La soluzione per prelevare nei negozi (1 luglio 2023)

Il ritiro dei soldi contanti ancora per molti cittadini italiani, è di fondamentale importanza. Ed è proprio su questo che la commissione europea starebbe lavorando, per rendere il denaro più accessibile e non solo recandosi in banca.

L’evoluzione digitale (dimostrato anche dal ritiro negli ATM tramite la tessera sanitaria) sta portando la commissione UE a dare la possibilità ai cittadini, di poter ritirare soldi in contanti, anche presso gli store situati nel loro territorio.

La prima soluzione è già attiva per i clienti BNL ed Hello bank, che attivando semplicemente Just in Cash – sviluppata da Sonect – dalla loro app home banking, possono individuare lo store disposto a dare contanti pur non avendo acquistato nulla.

Ritiro soldi contanti: come potrebbe funzionare?

Al momento l’unica possibilità per il ritiro di soldi contanti nei negozi, è tramite il servizio Just in Cash di Hello Bank e BNL. Gli esercenti aderenti all’iniziativa, dovranno scansionare il QR Code mostrato dal cliente, e pur non avendo acquistato nulla, l’imprenditore potrà consegnare il denaro cash.

La commissione europea vorrebbe attuare un processo simile, ma molto più semplificato. Nel testo infatti, si legge: “il mantenimento di un’ampia disponibilità di contante è fondamentale. Vorremmo fare in modo che i commercianti possano offrire servizi di erogazione di contante anche durante i giorni festivi, senza dover ottenere l’autorizzazione da parte di un fornitore di servizi di pagamento o essere affiliati a un istituto di pagamento“.

È chiaro che le discrepanze attorno alla proposta siano diverse: in primi l’accettazione da parte degli esercenti. E poi la disponibilità liquida sufficiente per tutti i potenziali clienti che si rivolgerebbero a loro per il prelievo in contanti.

Il ritiro dei soldi contanti presso gli store, potrebbe essere utile, ma necessita di una grossa osservazione da parte della Banca Centrale Europea, su cui verte una responsabilità molto elevata. Vedremo nei prossimi periodi, se tale proposta possa essere realmente applicata a livello globale.











