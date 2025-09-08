Cos'è il rito della punciuta e come funziona: il pentito Cipriano D'Alessandro parla a Cose Nostre del rituale di affiliazione alla mafia

Il rito della punciuta è la procedura di iniziazione tramite il quale, tradizionalmente, si entra a far parte di Cosa Nostra, la storica organizzazione mafiosa siciliana, ma il rituale è diventato uno strumento di affiliazione anche per altri clan. Infatti, Cipriano D’Alessandro, ex killer dei Casalesi, ne parla a Cose Nostre nella puntata che va in onda oggi.

Cipriano D'Alessandro, detto Ciglione: chi è, da killer a pentito/ A Cose Nostre la sua parabola esistenziale

Il termine deriva dal siciliano punciuta, ossia “puntura”, e fa riferimento a uno dei momenti centrali della cerimonia: la ferita inferta al dito dell’iniziando, simbolo di legame di sangue e di vincolo indissolubile con la cosca.

Si tratta di un rituale che, nonostante l’evoluzione della mafia nel tempo, ha conservato gran parte della sua struttura originaria ed è rimasto fino a oggi uno dei passaggi più emblematici dell’ingresso nel mondo mafioso.

Gianluigi Nuzzi, frecciata ad Alberto Matano: "C'è chi si occupa di piccioni"/ L'attacco a La vita in diretta

COME FUNZIONA IL RITO DELLA PUNCIUTA: LA PROCEDURA

Il rito della punciuta prevede che al soggetto venga punto l’indice della mano che, secondo la tradizione, è la stessa usata per sparare; questa puntura viene effettuata tramite una spina di arancio amaro o, in alcuni clan, con una piccola spilla d’oro e il sangue che ne fuoriesce suggella il patto di fedeltà e viene usato per macchiare un’immagine sacra, di solito di un santo, che subito dopo viene incendiata mentre l’iniziato la tiene tra le mani.

L’aspirante mafioso pronuncia un giuramento che lo vincola all’organizzazione, poi il rito prevede di ricordare al nuovo affiliato le regole fondamentali che è tenuto a rispettare, tra cui il divieto di collaborare con la giustizia. L’appartenenza al clan mafioso è concepita come vincolo perpetuo, per cui non sono previste vie di uscita se non la morte.

Barbara D’Urso ospite a Belve?/ Svelato il ‘sogno’ di Francesca Fagnani: “Vuole lei e Chiara Ferragni!”

L’EVOLUZIONE DEL RITUALE NEL TEMPO

La storia del rito della punciuta è antica, infatti le prime tracce risalirebbero al XIX secolo, con la Questura di Palermo che nel 19876 ne riportava la descrizione.

Col passare del tempo si è pensato che il rituale fosse stato gradualmente abbandonato, visto che il criterio di appartenenza si baserebbe solo sui legami di sangue, in quanto la famiglia mafiosa coincide con quella naturale, anche per ridurre i rischi di infiltrazioni o tradimenti, ma dalle diverse operazioni antimafia e dalle dichiarazioni dei pentiti è emerso che in realtà il rito della punciuta non è mai scomparso, infatti sono stati ritrovati formulari ed elenchi con le regole.

Anzi, il rito è stato adattato alle nuove esigenze di segretezza e autodifesa per contrastare il fenomeno dei collaboratori di giustizia, quindi non è affatto sparito, ma si è evoluto. Dunque, il rito della punciuta non è un mero rituale di ingresso, ma un atto con cui sancire la dedizione dell’individuo al clan mafioso.