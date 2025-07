Ritorno a Las Sabinas cancellata per flop su Rai1: cambia canale e orario, ecco quando vederla. Torna Il Paradiso delle signore con le repliche?

ritorno a Las Sabinas è cancellata per flop da Rai1 e per questo motivo subirà un importante cambiamento, a partire da lunedì 7 luglio 2025 non andrà più in onda su Rai1 a partire dalle 16.00 circa. Tuttavia non si tratta di una vera e propria cancellazione ma di un cambio di rete e orario.

E scendendo nel dettaglio, da lunedì 7 luglio 2025, Ritorno a Las Sabinas andrà in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.45 con due episodi. Cambio di programmazione importante e non passa di certo inosservato soprattutto perché si tratta di una vero e proprio declassamento. Stando in quanto riporta la rete, il motivo dello spostamento dal pomeriggio di Rai1 alla mattina di Rai2 è dovuto ad esigenze di incastri con altri programmi, e che la soap spagnola paga lo scotto dei continui rinvii dovuti agli Speciali sulla morte del Papa e sulla elezione del suo successore. In molti tuttavia, ritengono che il motivo principale siano i bassi ascolti.

Il paradiso delle signore torna in onda? Cancellata da Rai1 Ritorno a Las Sabinas: come cambia il palinsesto estivo

Ritorno a Las Sabinas cancellata per flop su Rai1 rende necessari dei cambiamenti nel palinsesto estivo della rete ammiraglia. Innanzitutto per la prossima settimana, 7-11 luglio, ci sarà l’allungamento de Il meglio de La volta buona, verranno riproposti le interviste più interessanti ed i migliori momenti della passata edizione del talk condotto da Caterina Balivo. Successivamente, molto probabilmente, nello slot tra le 16.00 e le 17.00 potrebbe essere occupato dal ritorno in onda de Il paradiso delle signore con le repliche dell’ultima stagione. La soap di Rai1 incentrata su un grande magazzino milanese negli anni del boom economico, giunta già alla nona stagione continua ad ottenere degli ascolti eccellenti con quasi 2 milioni di telespettatori ed uno share che in alcune puntate ha superato il 23%, numeri ben lontani dalla soap spagnola Ritorno a Las Sabinas che ha una media di 635 mila spettatori ed uno share del 9%.

