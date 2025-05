Ritorno a Las Sabinas, la trama della nuova soap opera di Rai 1

Nei prossimi giorni i pomeriggi di Rai 1 vedranno il passaggio di testimone tra due soap opera, una in chiusura e una fresca novità ormai prossima alla partenza. Nella giornata di oggi, lunedì 5 maggio 2025, si chiude Il Paradiso delle Signore 9 con il gran finale di stagione e, ad allietare i pomeriggi di Rai 1, ci sarà una nuova soap opera made in Spagna e intitolata Ritorno a Las Sabinas. La trama vede protagoniste due sorelle, Gracia e Paloma Molina, che faranno ritorno nell’immaginario paese di Las Sabinas, dove sono cresciute e dove si trova il padre Don Emilio, gravemente malato.

Gracia è madre di due figli, Lucas e Julia, e nel suo paese d’origine ritrova Miguel, un amore del passato che metterà a serio rischio la sua già fragile situazione sentimentale, segnata da una grave crisi coniugale. Paloma, invece, si occuperà della tenuta della famiglia e andrà in contrasto con Paca Ultrera, ricca possidente che è legata a Don Emilio da un segreto tutto da scoprire. Amore, famiglia, romanticismo e mistero sono gli ingredienti essenziali di questa soap, che indagherà anche sulla morte del giovane Oscar ad aggiungere un tocco di giallo in più.

Ritorno a Las Sabinas: cast, quando inizia, numero puntate

Ma qual è il cast di Ritorno a Las Sabinas? Le due sorelle Gracia e Paloma Molina sono interpretate rispettivamente da Celia Freijeiro, già conosciuta al pubblico televisivo per il ruolo di Adela in Sei sorelle, e da Olivia Molina. Emilio è interpretato da Nancho Novo, Lucas e Julia da Roger Padilla e Jimena Silva, mentre i panni di Miguel li veste Andrés Velencoso, già visto in Élite e Velvet Collection. Maria Casal è invece Paca; nel cast troviamo anche Jordi Coll, Angela Molina, Miquel Fernandez, Natalia Sánchez, Marta Calvó, Julia Carnero, Neus Sanz, Mia Lardner, Lolo Herrero, Francesc Cuéllar e Raúl Mérida.

Il debutto di Ritorno a Las Sabinas era inizialmente programmato per la giornata di domani, martedì 6 maggio 2025; tuttavia, come riporta Libero Magazine, la prima puntata sarebbe stata posticipata al prossimo lunedì 12 maggio 2025. La stagione è composta da 70 episodi: dovessero essere pianificati uno al giorno per tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, la soap dovrebbe durare per circa 3 mesi o anche più. Ad ogni modo, terrà sicuramente compagnia ai telespettatori di Rai 1 per tutta l’estate.