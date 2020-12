Ritorno ad Angel Falls/ Su Rai 2 il film di Jonathan Wright (oggi, 27 dicembre)

Su Rai 2 alle ore 15.30 andrà in onda Ritorno ad Angel Falls (2019) oggi 27 dicembre 2020. La regia è curata da Jonathan Wright, assistente alla regia e regista, famoso per pellicole come Awakening the Zodiac (2017), Solo 2 ore (2006) e Ferite mortali (2001). Il film è il sequel di Natale ad Angel Falls che è stato trasmesso sempre su Rai 2 questo pomeriggio. Come non farsi sommergere dallo spirito natalizio?

Ritorno ad Angel Falls, la trama del film

Ritorno ad Angel Falls ha per protagonista Hannah (Jen Lilley), redattrice della casa editrice di famiglia. Quando viene a sapere che i genitori hanno assunto Ryan, suo vecchio rivale, come consulente si arrabbia moltissimo. Tuttavia non appena scopre che Tina Finnegan (Allison Hossack), una nota scrittrice, si è trasferita in città, Hannah prende la decisione di collaborare con Ryan. Il suo obiettivo e includere la scrittrice tra gli autori della casa editrice. C’è però un problema imprevisto: Tina ha perso il suo spirito natalizio e non ha più intenzione di scrivere. Grazie all’aiuto dell’angelo Anthony però tutti torneranno ad apprezzare davvero la festa, capendo il vero significato del Natale.



