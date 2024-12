Ritorno ad Aurora: un Natale speciale, diretto da Jonathan Wright

Mercoledì 25 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:50, il film Ritorno ad Aurora: un Natale speciale (titolo originale: Northern Lights of Christmas). Si tratta di una commedia di genere sentimentale basata sul romanzo di Teri Wilson e scritta in collaborazione con James Iver Mattson, prodotta in USA nel 2018. La regia è del britannico Jonathan Wright, autore di tanti film romantici come, tra gli altri, Natale a Londra e Gemelli, cucina e amore, distribuiti, come questo film, dalla Hallmark Media International.

Protagonista è Ashley Williams, attrice conosciuta soprattutto per ruoli in serie tv come Dawson’s Creek e Law & Order – Unità vittime speciali. Al suo fianco Corey Sevier, noto per il film Age of The Dragons, con Danny Glover. Completano il cast corale: Genelle Williams, Laura Miyata, Jefferson Brown, Art Hindle, Bill Lake, Alix Sideris e Melody Johnson.

La trama del film Ritorno ad Aurora: un Natale speciale: il sogno di un’aviatrice

In Ritorno ad Aurora,: un Natale speciale, la splendida ed esperta aviatrice Zoey Hathaway (Ashley Williams) si dirige alla città di Aurora in Alaska soltanto per ereditare il ranch dello zio. Una volta giunta, però, incontra il giovane e attraente Alec Wynn (Corey Sevier) ovvero l’attuale e spensierato custode del ranch. Pur riuscendo quasi istantaneamente a mettere la fattoria attrezzata in vendita, i due sono presto costretti a ripartire da zero a causa dei loro disaccordi e incomprensioni.

Zoey, nel mentre, decide di far rivivere il vecchio festival annuale natalizio dello zio Gus che prevedeva la partecipazione dell’intera cittadina. I preparativi, finalmente, iniziano e lei ed Alec si cimentano in svariate attività lavorative: dalla decorazione degli interni e degli esterni alla custodia delle renne locali, dalla riparazione del pavimento per il ballo alla sistemazione generale del fienile.

La pilota e il ranchero si confidano, dialogano, diventano amici e parlano di Aurora e del ranch e di quanto questi ultimi sìano stati importanti per le loro rispettive vite. Dopo aver riflettuto sul fatto che Zoey ama più di ogni altra cosa al mondo volare, Alec la invita a sostituire l’aviatore di zona che si occupa di consegne.

La donna convince il ranchero a unirsi a lei e, da una tappa all’altra, i due s’imbattono negli amabili abitanti. Cosicché, sulla via di ritorno in città volano attraverso l’Aurora Boreale vivendo in prima fila lo straordinario spettacolo di luci che ne deriva.

Alec, purtroppo, sa benissimo che Zoey se ne dovrà andare alla fine del festival di Natale. È infelice persino quando un importante gruppo alberghiero si offre come potenziale acquirente della fattoria perché questo significherebbe mettere un punto finale e allontanarsi definitivamente anche dalla donna verso cui prova qualcosa in più di un semplice affetto.

Zoey, venuta a conoscenza della proposta di acquisto, pensa di poter rientrare a Seattle per coronare il suo vecchio sogno: acquistare un aereo tutto suo. Ma, riflettendoci bene, ora che il suo desiderio sta per avverarsi è davvero ciò che spera fino in fondo? O, forse, la città di Aurora, con le sue splendide ambientazioni naturale e le soavi bellezze natalizie, la sta semplicemente richiamando alle origini? Zoey lo scoprirà solo vivendo appieno lo spirito di Natale che la lega al posto e al buon Alec.