Ritorno al crimine/ Su Rai 3 il film di Massimiliano Bruno

Ritorno al crimine, film di Rai 3 prodotto da Sky Italian International Film

Ritorno al crimine sarà trasmesso oggi, lunedì 31 ottobre, su Rai 3 dalle 21.25. Questa è una commedia italiana del 2020, distribuita da Sky e prodotta da Sky Italian International Film con Rai Cinema. La regia è di Massimiliano Bruno. Nel cast abbiamo: Marco Giallini vincitore di 3 Nastri d’Argento e attore in: Il principe di Roma, La mia ombra è tua e Il viaggio degli eroi. Alessandro Gassman interpreta Sebastiano. L’attore nel corso della sua carriera ha vinto 1 David Di Donatello e 2 Nastri d’Argento.

IL SILENZIO GRANDE/ Gassmann sorprende con un cast in stato di grazia

Esordisce al cinema nel 1982 in Di padre in figlio dove lavora accanto al padre che oltre ad essere il protagonista, ha scritto e diretto la pellicola. I suoi film più recenti sono: Il silenzio grande, RazzaBastarda e Il Premio. Dal 2017 è il protagonista dell’avvincente serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone. Nel cast ci sono anche Giulia Bevilacqua, Carlo Buccirosso, Edoardo Leo, Loretta Goggi e Gian Marco Tognazzi.

WAR - LA GUERRA DESIDERATA/ Il doppio successo della commedia di Zanasi

Ritorno al crimine, la trama del film: un gruppo d’amici

In Ritorno al crimine rivediamo all’azione il solito gruppo di amici formato da Giuseppe, Sebastiano, Moreno e Gianfranco in un’avvincente avventura. Dopo l’impresa rischiosa che hanno avuto con la Banda della Magliana, gli improvvisati e maldestri criminali si mettono alla ricerca di Sabrina, l’ex fidanzata di Renatino che è in fuga e pare che abbia trovato alloggio a Montecarlo.

La bella donna oltre ad aver rubato l’anima e il corpo a Sebastiano è scappata portando con sé i soldi che avrebbe dovuto dividere con i suoi compagni. Ma il probleme del gruppo non è soltanto Sabrina, difatti dovrà vedersela con Ranieri, un mercante d’arte poco di buono che piomba nella loro vita intralciando il loro cammino. I guai non finiscono qui, perché tra le tante sciagure si aggiunge anche il ritorno del boss Renatino. Anche il passato torna nelle loro vite ma con brutte intenzioni.

Loretta Goggi, fase 3 dopo la morte di Gianni/ "Oggi sono io e basta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA