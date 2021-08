Ritorno al futuro, Italia 1/ Il film cult torna protagonista in prima serata

Ritorno al futuro sarà trasmesso da Italia 1 oggi, 21 agosto 2021, con inizio a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una commedia americana prodotta nel 1985 da Universal Pictures e Amblin Entertainment, un successo planetario divenuto masterpiece del genere. Nel cast di ‘Ritorno al futuro’ sono due i protagonisti assoluti, una coppia inverosimile che assieme ha reso grandioso questo trittico: Michael J. Fox nel ruolo di Marty McFly e Christopher Lloyd, il celeberrimo scienziato pazzo Emmett L. “Doc” Brown.

Lloyd nasce nel cinema impegnato, un esordio meraviglioso con ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)’ con la regia di Miloš Forman, un laboratorio cinematografico nel quale nacquero i miti di Danny De Vito, Jack Nicholson, Brad Dourif, poi rinato al cinema nel ruolo di Slima Vermilinguo nella trilogia de ‘Il Signore degli anelli’, un film da cineteca in poche parole.

Lloyd ha caratterizzato tanti film con il suo buffo sguardo e lo ricordiamo anche in ‘Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Rings Twice)’, ‘La famiglia Addams’, Supercuccioli a Natale – Alla ricerca di Zampa Natale (Santa Buddies). Per Michael J. Fox le cose sono andate diversamente, un attore in grande crescita che ha incontrato nella sua vita il morbo di Parkinson che gli ha ovviamente impedito di poter confermare le sue attitudini alla recitazione.

Ritorno al futuro, la trama del film

Leggiamo la trama di Ritorno al futuro. Marty McFly è un adolescente come tanti, frequenta il college, ha un amore, Jennifer Parker, sua compagna di scuola, e sogna di diventare una rockstar suonando la chitarra. Sulla sua strada incontra Emmett L. “Doc” Brown, una sorta di scienziato un po’ folle, ma geniale, con il quale ha una vera e profonda amicizia. Le cose in casa di Marty non vanno tanto bene, il padre subisce soprusi da parte del suo datore di lavoro, che, storicamente, è sempre stato suo rivale anche a scuola, il classico bullo che lo maltrattava e umiliava di fronte a tutti. Se potesse cambiare il corso degli eventi, forse questo padre, oggi rammollito, sarebbe diverso e proprio Doc ha un’idea, la sua DeLorean DMC-12, sulla quale lavora per tentare di viaggiare nel tempo. L’idea stuzzica il ragazzo e la coppia, di notte, tenta un esperimento, un solo minuto nel futuro e la cosa funziona. É giunto quindi il momento di portare le lancette a ritroso sino all’adolescenza dei suoi genitori, cambiare il corso delle cose, ma, si sa, intervenire sul futuro potrebbe essere pericoloso …

Video, il trailer del film “Ritorno al futuro”





