Ritorno al Futuro parte 3/ Oggi su Italia 1 la saga con Michael J. Fox (4 gennaio)

“Ritorno al futuro – Parte III” è il film che il canale televisivo Italia Uno manderà in onda il 4 gennaio 2020 alle ore 23.50. La pellicola, uscita nel 1990 per la regia di Robert Zemeckis, è l’ultima parte di una trilogia di successo di genere avventura-fantascienza-commedia. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen e Lea Thompson sono gli attori principali.

Ritorno al Futuro parte 3, la trama

Ecco la trama di Ritorno al futuro. Rimasto bloccato nel 1955 dopo le avventure vissute nei precedenti capitoli della saga, Marty McFly scopre che il suo amico scienziato Doc è tornato indietro nel vecchio west. Tramite una lettera scritta nel 1885 Doc aveva dato a Marty indicazioni chiare: lasciarlo nel passato e distruggere la macchina del tempo. Il ragazzo decide così di ritrovare il Doc del 1955 per chiedergli di rimandarlo nel futuro ma, pochi secondi prima della partenza, scopre che l’amico sarebbe stato ucciso nel 1885 all’indomani della stesura della lettera arrivata fino a lui a causa di un duello con il bisnonno di Bif “Buford Cane Pazzo Tannen”.

Senza pensarci su, Marty decide di cambiare la destinazione della Delorean per salvare l’amico. Arrivato nel 1885, il ragazzo viene salvato dall’agguato di un gruppo di indiani da un simpatico irlandese che scoprirà essere un suo antenato, il primo ad aver vissuto in America. Lasciata casa dei primi McFly americani, Marty prede il nome di Clint Eastwood e decide di partire alla ricerca di Doc. Sarà lo scienziato a trovare Marty, mentre Buford lo trascina con il suo cavallo per un litigio nel saloon nato per una questione di onore, che porterà il fuorilegge a sfidare Marty e Doc. I due amici si ritrovano, Marty spiega tutto a Doc e capiscono che c’è una sola cosa da fare: tornare nel futuro. Arrivati alla macchina del tempo scoprono che una freccia indigena ha forato il serbatoio di benzina: come rimettere in moto l’auto nel 1885 senza alcuna tecnologia meccanica? A nulla serve sostituire la benzina con il più forte liquore da saloon e nessun cavallo è in grado di correre fino ad una velocità di 88 kmh per trainarla.

Resta una sola possibilità: spingerla con il treno a vapore che sarebbe arrivato in città solo di lì a qualche giornoe i due saranno costretti a vivere ancora alcuni giorni nel vecchio west. Marty mette in guardia Doc da Buford e Doc si raccomanda di non stringere relazioni con nessuno, per evitare di ritrovarsi in situazioni complicate come già accaduto nelle varie avventure nel tempo dei tuoi amici ma le cose, inevitabilmente, si complicano. Nel tragitto verso casa in sella al loro cavallo, i due vedono una donna in pericolo a causa del cavallo imbizzarito che stava per farla precipitare nel burrone col suo carro. Doc agise di impulso, corre verso la donna e la salva: è colpo di fulmine, i due si innamorano all’istante. Poco dopo, Marty scopre che il burrone dal quale hanno salvato Clara Clayton, questo il nome della donna, era lo stesso burrone che nel futuro sarebbe stato intitolato ad una maestra precipitata al suo interno, il burrone Clayton. Doc non sa che fare, ha creato una diramazione irreversibile nella linea del tempo.

C’è una sola scelta possibile, spiegare tutto a Clara e sperare che lei creda alla sua folle storia dei viaggi nel tempo ma così non è. Clara crede che Doc voglia prendersi gioco di lei e della sua passione per la scienza e rompe i rapporti con lui. Arriva il giorno del passaggio del treno, non c’è più tempo. Evitato il duello all’ultimo sangue con Cane Pazzo Tannen, Marty e Doc corrono verso i binari per rimettere in moto la macchina del tempo. Intanto, Clara aveva scoperto la verità recandosi a casa di Doc e decide di raggiungere i due al binario. Diversi imprevisti si frappongono al ritorno al futuro dei due, Marty si ritrova nel 1985 ma Doc resta nel passato per salvare Clara. Il ragazzo esce dalla Delorian convinto di aver perso l’amico per sempre ma dopo un attimo compare un treno scintillante, in arrivo direttamente dal 1885. Doc aveva costruito una nuova macchina del tempo a vapore per viaggiare in ogni epoca con la sua amata Clara.



