Ritorno al futuro: parte II, Italia 1/ Michael J. Fox è il grande protagonista

Ritorno al futuro: parte II va in onda oggi, sabato 28 agosto 2021, a partire dalle 21.20, su Italia 1. La regia è di un grande maestro come Robert Zemeckis. Nel 1995 ha vinto l’Oscar come migliore regista per – Forrest Gump – e un Golden Globe. Mentre nel 1986 ha ottenuto la nomination per – Ritorno al futuro – come migliore sceneggiatura originale. Inoltre ha diretto – Cast Away, Le verità nascoste, Ritorno al futuro I,II e III, All’inseguimento della pietra verde -. Il film è distribuito da U.I.P., Dvd Universal e Cic Video.

Nel cast troviamo Michael J. Fox che ha ricevuto 2 nomination Golden Globe di cui una candidatura per – Ritorno al futuro – come migliore attore e Christopher Lloyd che lo ricordiamo per – La Settima Musa, Piranha 3D, La famiglia Addams I e II, Ritorno al futuro I, II e III, Qualcuno volò sul nido del cuculo -.

Ritorno al futuro: parte II, la trama del film

Ritorno al futuro: parte II inizia con la scena di chiusura del primo capitolo: Marty McFly con la macchina del tempo è tornato nel 1985 e incontra la fidanzata Jennifer Parker. Lo scienziato Emmett Doc Brown invita i due ragazzi a salire a bordo della macchina DeLorean che già nell’episodio precedente aveva trasportato i due uomini nel 1955. Per Doc è importante fare questo viaggio, perché i figli di Jennifer e Marty sono in pericolo e bisogna salvarli.

Atterrati nel 2015, Jennifer comincia a fare molte domande a Doc che riguardano il suo futuro, ma l’uomo l’addormenta perché non è saggio avere tante informazioni che la riguardano. Marty prende le sembianze di suo figlio e rifiuta l’offerta di Griff di partecipare a una rapina così da evitargli la prigione. Mentre Doc e Marty sono occupati a riprendere Jennifer che nel frattempo era stata portata via dalla polizia, Biff sottrae la DeLorean e rubando un’idea di Marty, cambia il passato. Così quando ritornano nel 1985, trovano il caos, con Biff diventato ricco e corrotto.

A questo punto la situazione si complica e Marty e Doc per impedire che Biff del passato e quello del futuro s’incontrano devono tornare nel 1955, ma devono fare molta attenzione a non sconvolgere il 1985 imbattendosi nello loro copie già viste nel primo episodio.

Video, il trailer del film “Ritorno al futuro: parte II”





