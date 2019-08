Ritorno al futuro – parte II/ Video, su Italia 1 il film con Michael J.Fox (3 agosto)

Ritorno al Futuro parte II va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 21:20. Un film che è stato realizzato nel 1989 rappresentando il secondo capitolo di una straordinaria che ha saputo conquistare milioni di spettatori. La pellicola è stata prodotta da grandi nomi del cinema mondiale tra cui Steven Spielberg mentre la regia è stata curata da Robert Zemeckis il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Bob Gale. La colonna sonora è stata scritta e musicata da Alan Silvestri con scenografia che è stata curata invece da Rick Carter. Nel cast sono presenti attori piuttosto Amati ed apprezzati come Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F Wilson, Elisabeth Shue e James Tolkan.

Ritorno al futuro, parte II, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ritorno al futuro, parte II. Marty dopo essere riuscito a tornare dal passato in maniera piuttosto fortunosa e quindi vivendo il presente Nell’anno 1985 si accorge che il proprio amico doc è appena rientrato da una terribile viaggio fatto nel futuro e per la precisione nell’anno 2015. Incontrandolo nel laboratorio scoprirà che durante questo viaggio nel futuro ha avuto modo di vedere il figlio dello stesso Marty il quale tuttavia si è cacciato in una serie di guai che lo hanno messo in grande difficoltà. A questo punto insieme alla propria compagna Jennifer decide di intraprendere un viaggio nel futuro insieme all’inseparabile doc per riuscire a salvare il loro figlio dalla possibilità di trascorrere gran parte della sua vita in galera. In effetti a bordo della loro straordinaria automobile che negli ultimi mesi è stata modificata riuscendo ad alimentarsi con la spazzatura piuttosto che con il plutonio, si ritrova in un futuro dove il loro amato figlio sta per essere arrestato e sbattuto in galera per molti anni per via di una bravata. Grazie al loro intervento riescono a salvare il futuro del figlio ma tuttavia non si rendono conto che l’eterno nemico di sempre ossia Biif avendoli spiati ha scoperto il loro segreto ossia la capacità di andare avanti e indietro nel tempo. Dopo essersi impadronito della loro automobile l’uomo è tornato in un passato recente per entrare in possesso di un importante almanacco sportivo dove sono riportati tutti i risultati degli ultimi 50 anni. Poi non ha fatto altro che consegnarlo alla sua versione da giovane in maniera tale che potesse sfruttare tutte queste conoscenze ed effettuare delle scommesse naturalmente vincenti grazie alle quali ottenere un enorme quantitativo di denaro. Grazie a questo praticamente l’uomo diventerà proprietario dell’intera cittadina e soprattutto potrà cambiare in maniera rilevante il corso delle cose. Toccherà dunque nuovamente a Marty e a Doc riuscire a mettere nuovamente le cose a posto per evitare un futuro per nulla piacevole.

