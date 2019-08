Ritorno al futuro – Parte III/ Video, su Italia 1 il film con Michael J.Fox

Ritorno al futuro – Parte III sarà trasmesso oggi, 10 agosto, su Italia 1, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film del 1990 e diretto da Robert Zemeckis. Back to the future, Part III – questo il titolo originale dell’opera – si pone come terzo e ultimo capitolo della trilogia più famosa a livello mondiale nell’ambito della fantascienza comica, affascinante ed esilarante. Nomi indiscussi del grande schermo, riprendono i ruoli dei protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd, rispettivamente nei panni del viaggiatore Marty e del Doc più famoso di tutti i tempi.

Ritorno al futuro – Parte III, la trama del film

Ecco la trama di Ritorno al futuro – Parte III. Catapultati per uno scherzo del destino nel vecchio West, il giovane Marty e la sua fedele compagna DeLorean, andranno in missione per salvare da un terribile destino il Dottore, intrappolato anche lui nel profondo West e con sulla testa una condanna a morte per un debito di soli 80 dollari. Esilarante il nome scelto da Marty per calarsi nell’epoca: Clint Eastwood, in un chiaro omaggio al padre di tutti i film western. Ritornare all’epoca moderna, però sarà più difficile del previsto: trovato il Doc, sotto copertura nelle vesti di un vecchio maniscalco, sarà la DeLorean a dare qualche problema. La macchina, infatti, è rimasta senza benzina dopo l’ultimo viaggio nel tempo e varie sperimentazioni con benzine surrogate ne danneggeranno il funzionamento. Saranno necessari una locomotiva a vapore, un tratto di rotaia dritto e la pendenza perfetta per farla nuovamente funzionare. Ma Doc, nel frattempo innamoratosi di una maestra in vita in quel tempo, deciderà di salvarla da morte certa, sacrificando così la propria possibilità di ritornare alla propria epoca. Marty, invece, una volta a casa, piangerà la perdita dell’amico – pur sapendo che questo ha realizzato il proprio sogno d’amore, ma ecco un fascio di luce e un enorme rumore. Che sia…lui? Il suo Doc?

Il trailer del film





