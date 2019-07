Ritorno al futuro/ Video, su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 27 luglio)

Ritorno al futuro andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di sabato 27 luglio. Si tratta di un film di fantascienza per ragazzi del 1985 diretto da Robert Zemeckis (Forrest Gump, Chi ha incastrato Roger Rabbit, All’inseguimento della pietra verde) ed interpretato da Michael J. Fox (Voglia di vincere, Il segreto del mio successo, la serie tv Casa Keaton), Christopher Lloyd (La famiglia Addams, Dennis la minaccia, Qualcuno volò sul nido del cuculo), sul set con lo stesso Zemeckis in Chi ha incastrato Roger Rabbit, Lea Thompson (Howard e il destino del mondo, Un meraviglioso batticuore, Lo squalo 3) e Thomas F. Wilson (Willard il paranoico, I ragazzi del fiume, Charlie’s angels). Il film ottenne un notevolissimo successo e diede origine a due sequel, anch’essi molto amati dai fans.

Ritorno al futuro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ritorno al futuro. Marty McFly (Michael J. Fox) è un giovane liceale coraggioso ma indisciplinato. La sua famiglia è mediocre e ordinaria: suo padre George (Crispin Glover) vive all’ombra del tirannico capoufficio (Thomas F. Wilson), la madre Lorraine (Lea Thompson) è una casalinga delusa e i suoi fratelli, nonostante siano ormai adulti, vivono ancora con loro. Il miglior amico di Marty è Doc Brown (Christopher Lloyd), un anziano eccentrico inventore che non è mai riuscito a creare nulla di importante. Le cose stanno però per cambiare, perchè Doc contatta Marty per avvisarlo di avere inventato addirittura una macchina del tempo. Si tratta di un’automobile modificata che può viaggiare nel tempo. Purtroppo la macchina funziona a plutonio e Doc ha dovuto ingannare dei terroristi per procurarsi il prezioso e rarissimo materiale. Quando Marty e Doc Brown si incontrano per testare il funzionamento della macchina i terroristi si presentano e tentano di uccidere lo scienziato. Doc viene brutalmente ucciso, mentre Marty riesce a fuggire a bordo della macchina del tempo. Quest’ultima entra però in funzione, catapultando il ragazzo nel 1955. Ora Marty si trova in un’epoca in cui non era ancora nato e rischia di interferire con eventi passati importantissimi, come la festa in cui si conobbero i suoi genitori. Un suo intervento creerebbe un paradosso temporale: se i due non si innamorano Marty stesso cesserà di esistere, perchè non sarà mai potuto nascere. Marty potrà però contare su un alleato: il Doc Brown del 1955.

