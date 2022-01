Ritorno all’isola di Nim/ Su Rete 4 il film con Matthew Lillard

Ritorno all’isola di Nim è una pellicola d’avventura del 2013 che andrà in onda oggi, 9 gennaio, a partire dalle 16,33 su Rete 4. Si tratta di una produzione australiana sequel del film del 2008 dal titolo Alla ricerca dell’isola di Nim. Il regista è Brendan Maher, gli interpreti sono: Bindi Irwin, Matthew Lillard, Toby Wallace, John Waters. I due film sono liberamente tratte dal romanzo Nim at Sea di Wendy Orr. Lillard è passato alla storia del cinema per essere uno dei due assassini nel primo capitolo della saga di Scream, che torna il 13 al cinema con il quinto attesissimo capitolo.

Ritorno all’isola di Nim, la trama: quegli animali in via d’estinzione

La narrazione di Ritorno all’isola di Nim è incentrata sulla vita di una ragazzina di nome Nim che vive felice su un’isola felice del Pacifico insieme a suo padre biologo marino. L’isola è popolata da tante specie animali in via d’estinzione che la ragazzina e suo padre cercano di proteggere e difendere. Nim, è fortunata perché vive in mezzo agli animali che con i libri d’avventura, rappresentano una sua grande passione. Purtroppo, però, un giorno scoprono che un gruppo di imprenditori vorrebbe costruire sull’isola una grande attrazione turistica distruggendo così tutta la fauna e il suo ecosistema. Tutto ciò alimenta in Nim e suo padre tanta preoccupazione e spavento e quindi cercano di opporsi a questa incresciosa nuova realtà. La legge non è dalla loro parte e l’unica maniera per la ragazzina e suo padre è quella di individuare almeno 3 specie di animali in via di estinzione in modo da riuscire a nominare l’isola area protetta. Intanto sull’isola sbarcano anche dei bracconieri e Nim cerca di farsi aiutare da Edmund, un ragazzino della sua età fuggito di casa. I due giovani collaborano per riuscire a salvare l’isola e proteggere ciò che Nim ama tanto.

