Ritorno all’isola di Nim/ Video, su Italia 1 il film con Bindi Irwin (20 aprile 2020)

Pubblicità

‘Ritorno all’isola di Nim‘ sarà il film in onda nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2020 su Italia 1. Diretto nel 2013 dal regista Brendan Maher, si tratta del sequel della pellicola realizzata 5 anni prima, ‘Alla ricerca dell’isola di Nim’, che vide Jodie Foster tra i protagonisti. Stavolta, il cast è composto da Bindi Irwin nella parte di Nim Rusoe, Toby Wallace nel ruolo di Edmund, Nathan Derrick nella parte di Felix Matthew Lillard: Jack Rusoe, Jack Pearson nel ruolo di Ben, Sebastian Gregory nella parte di Frankie, BJ and Friday nel ruolo Selkie, Pumpkin nella parte di Fred e John Waters nel ruolo di Booker.

Ritorno all’isola di Nim, la trama del film

‘Ritorno all’isola di Nim’ è la diretta prosecuzione della prima pellicola, riprendendo gli eventi del romanzo del romanzo ‘Nim at Sea’ di Wendy Orr, autrice della saga dell’Isola di Nim. Stavolta gli abitanti dell’isola dovranno fronteggiare una nuova insidiosa sfida, visto che la nave dei pirati ha avuto il compito di trasformare l’isola in un resort di lusso, con i bucanieri pronti a prendere possesso della location con grande determinazione.

Nim e suo padre decidono allora di mettere in atto piani separati per evitare che il progetto vada in porto. La situazione si complica a causa di Edmund, un ragazzo che Nim aveva già incontrato e che si era innamorato di lei. Edmund decide di scappare di casa per raggiungere Nim sull’isola ma così facendo porta con sé anche i bucanieri, che riescono ad irrompere sull’isola dove il padre di Nim si è allontanato. La ragazza inizialmente è arrabbiata per l’arrivo sull’isola di Edmund, soprattutto perché così ha dato via libera ai bracconieri: per non lasciare in mano a loro l’isola, sarà però costretta a iniziare a collaborare con il giovane.

Pubblicità

Video, il trailer del Ritorno all’isola di Nim





© RIPRODUZIONE RISERVATA