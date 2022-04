Ritorno di fiamma Stefano De Martino-Belen Rodriguez: perché si erano lasciati?/ “Lei voleva ancora un…”

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ, UN AMORE MAI TRAMONTATO

Va in onda questo pomeriggio l’appuntamento domenicale con “Verissimo” e, tra le varie puntate della stagione 2022, indubbiamente quella che ci accingiamo a vedere è una delle più frizzanti per via del parterre di ospiti: nel salotto tv di Silvia Toffanin non solo ci sarà la prima intervista di coppia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ma anche l’ospitata di Stefano De Martino che è indubbiamente il personaggio del momento dopo che Belen Rodriguez ha rivelato di recente alle “Iene”, dopo settimane di rumors e pissi pissi, di essere tornata assieme al suo ex compagno da cui non aveva almeno ufficialmente mai divorziato. Ma come mai si erano lasciati?

Andiamo con ordine: una delle bombe del gossip degli ultimi giorni è quella che vorrebbe il 32enne ballerino e oramai rodato conduttore televisivo originario di Torre Annunziata portare nuovamente all’altare la modella e showgirl argentina. “Stefano chiederà a Belen di sposarlo per la seconda volta” hanno rilanciato diverse fonti: insomma, nonostante le due separazioni vissute prima nel 2015 e poi nel 2020, pare che i diretti interessati non abbiano mai divorziato. Insomma, non si tratterebbe di un vero e proprio matrimonio, dato che legalmente sarebbero ancora marito e moglie, ma di un atto simbolico -a quanto si può apprendere- voluto soprattutto da De Martino per sancire in questo modo la loro nuova unione e il ritorno sotto lo stesso tetto come una vera famiglia.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ: MA PERCHE’ SI ERANO LASCIATI GIA’ DUE VOLTE?

Sarà vero? In attesa di conferme o smentite da parte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e da quello che rivelerà il 32enne campano nell’ospitata di questo pomeriggio a “Verissimo”, di certo c’è che la 37enne di Buenos Aires ha ancora voglia di maternità e dopo la figlia Luna Marì avuta da Antonino Spinalbese vorrebbe dare un fratellino a Santiago, il primogenito avuto proprio durante la sua prima relazione con Stefano e nato nel 2013, due anni prima che la coppia esplodesse per la prima volta. L’unica cosa certa è che i due non si sarebbero lasciati a causa di presunti tradimenti: secondo Deianira Marzano, la coppia si sarebbe sciolta perché Belen Rodriguez voleva un altro figlio, proprio il motivo che oggi sembra legarli, e una serie di incomprensioni sul tema li aveva portati a dirsi addio. Tuttavia va riportata una dichiarazione proprio di Stefano che, rispondendo a Lorella Boccia, una volta aveva tirato in ballo “motivi caratteriali”, aggiungendo che “la vita non può essere condivisa con una persona troppo simile a te”. Sarà questo il vero motivo, e soprattutto, adesso è tutto appianato?

“Tanto con Stefano tra poco ci rilasceremo…” ha risposto con un pizzico di sarcasmo la Rodriguez confermano il riaccendersi della fiamma con De Martino e scherzando sul fatto che è probabile come in futuro potrebbero allontanarsi e riprendersi ancora. In fondo il loro matrimonio non è mai davvero finito e anche durante tutti questi anni i loro fan storici e lo zoccolo duro di color che “shippavano” la loro riconciliazione hanno avuto, per adesso, il lieto fine tanto atteso. Se ci sarà anche un matrimonio bis, per quanto simbolico possa essere (almeno stando a quanto riporta il settimanale “Nuovo Tv”), è presto per saperlo. Ma le voci di terzo figlio per la Rodriguez e le idee di Di Martino fanno pensare che stavolta la coppia voglia riprovarci, e sul serio…











