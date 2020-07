Ritratto di donna velata/ Sceneggiato giallo tra misteri e apparizioni (Techetechetè)

Ritratto di donna velata rivive nella puntata di oggi, lunedì 20 luglio 2020, di Techetechetè, il programma di video frammenti trasmesso su Raiuno. Un appuntamento da non perdere per tutti i fan e gli appassionati dello sceneggiato di genere giallo diretto da Flaminio Bollini con protagonisti Nino Castelnuovo e Daria Nicolodi. Lo sceneggiato è andato in onda dal 31 agosto al 14 settembre 1975 sull’allora Programma Nazionale, ossia Rai1, riuscendo a registrato ottimi ascolti e conquistandosi il titolo di uno dei programmi più visti dell’anno. Un successo strepitoso per l’opera di Flaminio Bollini che la critica del tempo paragonò a sceneggiati gialli-fantastici del calibro di “A come Andromeda, “ESP”, “Il fauno di marmo”, “Gamma” e “Il segno del comando”. Ritratto di donna velata è composta da cinque puntate con la sceneggiatura curata da Paolo Levi e Gianfranco Calligarich. La trama dello sceneggiato ruota tutto intorno ad Elisa, una giovane donna che è a conoscenza di segreti importantissimi.

Ritratto di donna velata, la trama

Personaggi venuti dal passato, morti inspiegabili e oscuri misteri legati all’arte etrusca rendono questo “Ritratto di donna velata” avvincente e davvero conturbante grazie anche alla recitazione di grandissimi attori come Nino Castelnuovo, Daria Nicolodi, Luciano Zuccolini e Paolo Bonacelli. Le riprese dello sceneggiato di genere giallo si sono svolte per lo più nella città di Firenze e nella zona di Volterra, conosciuta nel mondo per storie d’amore e di vampiri nate nella splendida cittadina toscana di origine medievale. Il protagonista è Luigi Certaldo, interpretato da Nino Castelnuovo, che è un giovane pilota collaudatore che si ritrova a frequentare l’enigmatica Elisa, interpreta da Daria Nicolodi reduce dal grandissimo successo di Profondo Rosso di Dario Argento. La studentessa universitaria è misteriosa e sembra nascondere una serie di segreti; tra questi anche che possa essere la reincarnazione della misteriosa donna velata ritratta in un quadro del ʾ700. Uno sceneggiato che ha regalato colpi di scena tra misteriose apparizioni, personaggi venuti dal passato, ma anche morti inspiegabili e coincidenze davvero assurde che coinvolgeranno il giovane in un mistero legato ad un’urna funeraria al cui interno sono nascoste le indicazioni entrare in una necropoli etrusca piena di tesori.



