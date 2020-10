Ritratto in Nero/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn (oggi, 14 ottobre 2020)

Ritratto in Nero va in onda oggi, 14 ottobre, su Rete 4. La pellicola appartiene al genere noir ed ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 1960. Questa produzione statunitense vede come regista Michael Gordon mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Ben Roberts su soggetto di Ivan Goff. Il cast del film contiene al suo interno diverse stelle di Hollywood come Anthony Quinn, Lana Turner, Sandra Dee, John Saxon, Richard Basehart e Anna May Wong. La fotografia del film è stata curata dal premio Oscar Russell Metty mentre le musiche sono state composte dal maestro Frank Skimmer.

Ritratto in Nero, la trama del film

Ecco la trama di Ritratto in Nero. Sheila è una donna conturbante e misteriosa. Difatti, in apparenza Sheila è la moglie di Cabot, un ricco armatore e si gode le ricchezze del marito. Segretamente però, Sheila è innamorata di David, il suo amante, che allo stesso tempo è anche il medico personale di Cabot. Per liberarsi di questo problema ed ereditare la fortuna del marito, Sheila decide di coinvolgere David in un piano diabolico per eliminare Cabot e vivere la loro vita insieme. Simulando un incidente, i due riescono nel loro intento, ma Mason, anch’egli innamorato di Sheila, pensa che qualcosa non quadri. Per questa ragione, Mason, che è anche il segretario dell’assassinato, decide di indagare e fare chiarezza al riguardo.

Ad ogni modo, la coppia non viene scoperta e tutto sembra andare per il meglio. I due amanti sono pronti per partire finalmente insieme, creare una nuova vita e lasciarsi alle spalle il passato. Tuttavia, le loro speranze sembrano infrangersi quando entra in scena Cathy, la figlia di Cabot che sembra nutrire dei forti sospetti su Sheila. Comincerà quindi un turbine di episodi che si concluderà in modo drammatico, ma che in un certo senso faccia capire come il karma ed il fato non perdonino chi cerca di compiere crimini o misfatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA