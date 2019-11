RITROVA LA FIDANZATA 63 ANNI DOPO/ Video, si erano lasciati negli anni 50

Cosa è l’amore tra due persone? Un sentimento astratto, adolescenziale che può manifestarsi anche in tarda età o piuttosto il bisogno di una compagnia, di un altro? Siamo creature che da soli non si bastano, come diceva un noto scrittore “non siamo isole”. E abbiamo bisogno dell’altro a qualunque età. La storia, accaduta a due anziani americani, che sembra una classica trama da film, ci dice questo. Protagonisti ne sono Bob Harvey, vedovo dal 2017 e anche malato di un tumore. Solo, malato e anziano si mette a cercare su Internet la sua ragazza dei tempi del liceo: stiamo parlando degli anni 50. Si chiamava Annette Adkins, eran andati insieme al classico anno di fine liceo come vuole la tradizione americana. Era il 1956. Per 63 anni non si erano più rivisti, ognuno aveva preso la sua strada e aveva costruito la sua famiglia. Ha così scoperto che la donna era ancora viva e che viveva a meno di un chilometro da casa sua. Le ha inviato un biglietto con le condoglianze per la morte del marito, aggiungendo il suo numero di telefono.

IL BALLO DEL LICEO

Una settimana dopo è suonato il telefono: era Annette. “Quando ha chiamato, non riuscivo nemmeno a parlare. Ero ancora follemente innamorato di questa donna” ha raccontato al giornale americano Usa Today. Con il cuore pieno di emozione, ha deciso di recarsi da lei, un viaggio in macchina di sette ore con la benedizione del figlio. Arrivato davanti a casa di lei, le ha telefonato. Annette ha aperto la porta, ha rivisto Bob con un mazzo di fiori in mano e lo ha baciato, tenendogli il viso tra le mani. I due si sono ritrovati immediatamente in sintonia, raccontandosi i 63 anni di lontananza e andando anche insieme a visitare la tomba del marito di lei. E’ stato allora che Bob le ha chiesto di sposarla. Così è stato. Non sanno quanto tempo hanno ancora da vivere insieme, ma non importa. Il matrimonio è stato festeggiato con una festa in stile ballo di fine anno scolastico anni 50, con un jukebox che suonava brani del tempo. “Ritorno al futuro”: “La amo così tanto e la amo di più ogni giorno” ha commentato Bob.





