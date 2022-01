Ritrovarsi a San Valentino/ Su Rai 2 il film con Stefanie von Pfetten

Ritrovarsi a San Valentino, film di Rai 2 con William Baldwin

Ritrovarsi a San Valentino va in onda su Rai 2 oggi, 30 gennaio, con inizio alle ore 14,00. Protagonista assoluta del film è l’attrice Stefanie von Pfetten, canadese con natali tedeschi, attrice che ricordiamo in alcune sue produzioni tradotte in italiano, tra le quali citiamo con piacere ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini’.

Al suo fianco troviamo l’attore William Baldwin, fratello minore di Alec, un outsider che alle volte ha lasciato ottime tracce sia nel cinema sia in televisione.

Ritrovarsi a San Valentino, la trama: un incontro…

Leggiamo la trama di Ritrovarsi a San Valentino. Galeotto fu il web nel giorno che fece incontrare Nick Stendhal e Julia Minterman, due fotografi che si conoscono dietro la maschera dei loro nickname. Destino galeotto perché i due, fotografi entrambi di professione, in realtà si conoscono benissimo, sposati per anni ed in seguito divorziati.

La loro relazione è giunta al termine, ma il modo nel quale, senza capire chi ci sia dietro il rispettivo nickname, si approcciano in chat sul web li avvicina, si conoscono, lievemente si corteggiano, si danno un appuntamento nel quale la sorpresa di ritrovarsi tra ex coniugi è fortissima. Andando oltre la sorpresa si concedono la chance di frequentarsi come amici, presentandosi reciprocamente ai nuovi partner, ai nuovi amici, ma quello stare vicino altro non fa che rinfocolare braci romantiche mai definitivamente spente.

