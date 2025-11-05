L'erede del dj Malcolm Simon è stato trovato grazie alla foto mostrata da Chi l'ha visto, il programma svela l'identità del figlio mai riconosciuto

Il figlio non riconosciuto del musicista svedese Malcolm Simon, che era stato nominato dal padre unico erede del suo patrimonio poco prima di morire di Covid durante la pandemia, è stato ritrovato. Grazie agli appelli della trasmissione Chi l’ha visto? che aveva mostrato più volte la foto di un bambino dall’identità ignota, nato da una relazione breve del Dj con una donna di Trieste, finalmente una persona si è fatta avanti rivelando: “Sono io“. L’uomo, che oggi ha quasi 70 anni ha infatti confermato la storia già anticipata dalla moglie di Malcolm, che aveva iniziato a cercarlo già nel 2021 dopo aver aperto il testamento, dicendo di riconoscersi nella descrizione e anticipando anche di non aver lasciato mai l’Italia.

Tuttavia non sono ancora stati resi noti altri dettagli dal programma che nelle precedenti puntate aveva anche provato ad ipotizzare insieme alla donna, invitata in diretta per parlare del caso, il nome ed identikit che questo sconosciuto erede poteva avere, parlando di un possibile Marco o Michael registrato all’anagrafe nell’anno di nascita 1958, forse residente nella zona di Padova.

Eredità Malcolm Simon, ritrovato il figlio italiano mai riconosciuto, titolare del patrimonio lasciato dal musicista

Ritrovato da Chi l’ha visto il misterioso figlio sconosciuto ed unico erede del dj svedese Malcolm Simon, che il padre aveva nominato nel testamento prima di morire di Covid nel 2021 incaricando la moglie di trovarlo perchè in base al documento, è proprio a lui che spetterebbe tutto il patrimonio. Un uomo, ultrasessantenne si è infatti riconosciuto nella foto diffusa durante le puntate precedenti e questa sera mostrerà agli spettatori il suo volto. La ricerca andava avanti ormai da 4 anni e Mona, la compagna del musicista aveva provato invano a fare appelli in precedenza fino a quando non si è rivolta alla redazione del programma che ha raccontato nei dettagli la storia.

Il bambino era nato nel 1958 da una donna originaria di Trieste che aveva conosciuto Malcolm in Inghilterra durante gli studi iniziando con lui una relazione. Successivamente però i due intraprendono strade differenti, lei torna in Italia mentre lui viene mandato a fare il militare a Cipro. Di quella breve storia sentimentale restava però quel bambino, che non era stato mai riconosciuto ma a quanto pare neanche dimenticato visto che il papà ha poi deciso di lasciargli tutta l’eredità, un capitale che, se non fosse stato reclamato entro il 1 dicembre sarebbe passato di diritto agli altri discendenti.