Riunione Cts: quarantena Covid e tamponi/ Misure anti-Omicron: cosa potrebbe cambiare

OGGI RIUNIONE CTS SU MISURE ANTI-OMICRON: QUARANTENA E TAMPONI

A soli 4 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Festività, è già tempo di possibili nuove misure per il Governo Draghi: è stata convocata per oggi una nuova riunione del Cts per dirimere possibili nuove regole sulla quarantena Covid, sui tamponi, sul tracciamento e sul rientro in classe per gli studenti dal 10 gennaio.

Il motivo di questa “rinnovata” urgenza è presto che detto, si chiama variante Omicron: l’aumento considerevole dei contagi appena prima di Natale (ieri +78mila, record da inizio pandemia destinato però a sfondare quota 100mila nel giro di pochissimi giorni) ha conclamato la diffusione della variante molto contagiosa proveniente dal Sud Africa. Tantissimi contagi, non altrettanto ricoveri e terapie intensive: il “mix” tra la copertura dei vaccini, l’andamento a “curve” del Covid nella stagione invernale e soprattutto la possibile (ancora da dimostrare appieno) ridotta letalità della variante Omicron, stanno comportando l’attuale situazione in Italia. Il problema sono a questo punto le “vecchie” regole su quarantena, isolamento e contatti di positivi: nel giro di pochi giorni, l’isteria collettiva unita ad una sempre più probabile situazione per migliaia di italiani nell’essere venuti forse in contatto con positivi, hanno portato file chilometriche nelle farmacie e negli hub Covid, con rischio esaurimento di tamponi fai-da-te, rapidi e molecolari.

RIUNIONE CTS, QUARANTENA COVID: COME POTREBBE CAMBIARE

Come ha spiegato l’infettivologo consulente Covid di Regione Liguria, Matteo Bassetti, «andiamo verso circa 100mila contagi al giorno e questo succederà credo a brevissimo e allora 7-10 giorni di isolamento, quarantena, vogliono dire un milione di persone che finiranno in isolamento; considerando poi che mediamente ognuno di questi ha avuto 5, qualche volta 10 contatti, il rischio è di avere nel giro di 7-10 giorni 10 milioni di persone in isolamento, in quarantena. Non ce lo possiamo permettere». Per questi motivi, la proposta che verrà valutata oggi dal Cts – dopo l’annuncio della riunione fatta dal generale Figliuolo nella giornata di lunedì – è quella di ridurre la quarantena Covid per i positivi vaccinati, con addirittura la possibilità di azzerare l’isolamento per i contatti (vaccinati) se asintomatici. Secondo le prime informazioni giunte ieri all’ANSA, una decisione dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio, quasi sicuramente prima della fine della vacanze di Natale: la quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni. Del resto entrerà a breve in vigore negli Stati Uniti la proposta del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie secondo cui viene già ridotto l’isolamento da 10 a 5 giorni per i positivi Covid asintomatici, oltre a togliere del tutto l’isolamento per i contatti dei postivi (se asintomatici), mantenendo l’obbligo di mascherina per 10 giorni se in presenza di altre persone. Al “Il Sussidiario” il membro del Cts Donato Greco (epidemiologo, specializzato in malattie trasmissibili, igiene e sanità pubblica e biostatistica medica) ha spiegato che la variante Omicron in questo momento si comporta assai similmente ad una normale influenza: «Due terzi dei casi sono positività al tampone eseguiti a persone asintomatiche, tanto che a Natale, avendo fatto molti meno tamponi, il numero dei contagiati è crollato da 50mila a 25mila. Ricordiamoci che siamo nel pieno della stagione invernale, quella che il Covid adora come tutti i suoi fratelli coronavirus. Però abbiamo un numero di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi 6-7 volte inferiore, perché ci siamo vaccinati: il 90% degli italiani ha ricevuto almeno una dose. E i vaccinati che si contagiano prendono una banale infezione».

LE RICHIESTE DELLE REGIONI: AZZERARE LA QUARANTENA PER CHI HA 3 DOSI

Ad oggi è di 10 giorni il periodo di isolamento obbligatorio per i non vaccinati: gli scienziati al momento sembrano contrari a un allentamento troppo esteso delle misure e quindi potrebbe essere deciso di rivedere i criteri per definire il contatto stretto (ovvero delle persone che adesso sono obbligate alla quarantena di 7 giorni). Le Regioni nelle scorse ore si sono consultate e ritengono di fatto inutile porre una “mini-quarantena” di 3-5 giorni per i vaccinati risultati contatti di positivi: piuttosto, spiegano i Governatori, avrebbe già molto più senso azzerare la quarantena per è vaccinato con tre dosi e lasciarla a 5 giorni per chi è vaccinato con 1-2 dosi. Secondo le fonti riportate da “Corriere della Sera” e ANSA, le Regioni hanno già pronto un documento unitario da inviare al Comitato Tecnico Scientifico in vista della riunione odierna: vi si denuncia il sistema di tracciamento ormai praticamente saltato in moltissimi territori visto l’alto tasso di contagi, anche per questo ritengono sia ormai necessario azzerare la quarantena per le persone vaccinate e che anche in presenza di una positività non vede sintomi particolari se non raffreddore, stanchezza e un po’ di tosse. La Conferenza delle Regioni è prevista alle ore 9.30, mentre alle 11 si riunirà il Cts per discutere le varie ipotesi sul tavolo: il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato ancora ieri come «vi è evidenza che la variante Omicron sia molto più rapida delle altre anche nel suo ciclo all’interno del corpo, quindi è sensato ridurre sia la quarantena ma anche l’isolamento». Secondo l’esponente del Governo le riduzioni dovrebbero essere approntate tra 10-15 giorni, mentre per altri elementi della maggioranza occorre (leggasi Matteo Renzi e Matteo Salvini) occorre imporle subito per evitare di trovarsi nei prossimi giorni un Paese intero bloccato non tanto dal Covid ma dalle quarantene di positivi asintomatici o peggio di presunti contatti di positivi in attesa di un tampone dopo le file infinite alle farmacie.



