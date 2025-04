Sta circolando sul web questa fotografia ritraente una giovanissima fanciulla accanto a Pippo Baudo. Lei è oggi molto amata da tutti.

Quando parliamo di Baudo, parliamo di un vero colosso della tv italiana che ha fatto della sua passione un lavoro. Compostezza, grazia e tanto talento: sono stati questi gli elementi che lo hanno contraddistinto sin dagli esordi, quando ha mosso i primi passi nella casa della Rai e nel mondo dello spettacolo. Ormai da anni il suo volto non appare più nel piccolo schermo, ma di recente il suo nome è finito su tutti i giornali per via di un problema di salute. Il conduttore ha infatti riportato un trauma alla spalla dopo una caduta nella sua camera da letto. Immediato è stato l’intervento del 118, che lo ha appunto trasportato al policlinico Gemelli, in cui è stato sottoposto alle necessarie visite e da cui è stato dimesso qualche giorno dopo. Baudo starebbe ora molto meglio, anche perché sono già trascorsi alcuni mesi dall’infortunio.

Proprio lui è stato lo scopritore di talenti più amato della tv, dato che ha visto nascere – e crescere – molti personaggi televisivi che sono diventati con il tempo dei punti di riferimento per il mondo dello spettacolo. Tra tutti coloro che sono diventati noti grazie a lui, c’è anche questa dolcissima bambina, che con il tempo è molto cambiata fisicamente ma che non ha di certo perso quell’entusiasmo di giovane sognatrice che l’ha contraddistinta sin da quando è apparsa per la prima volta nel piccolo schermo.

Qui insieme a Pippo Baudo ed era già una promessa della danza

Sembra quasi impossibile non riuscire a identificare la fanciulla dello scatto, dato che i tratti fisici sono praticamente rimasti gli stessi. Negli occhi si intravede quella stessa voglia di ballare e di volare con i sogni, proprio come ha fatto nel corso della sua vita, riuscendo ad ogni passo a realizzare tutto quello che si era immaginata. All’epoca aveva 11 anni ma aveva già espresso tutto il suo talento: lei voleva semplicemente danzare, e poco importava se ci avesse messo mesi oppure anni. In realtà, molto presto qualcuno si sarebbe accorto di lei e l’avrebbe nominata una delle danzatrici migliori al mondo.

Ancora oggi, basta guardarla per un attimo per essere completamente trasportati dalla sua energia, dalla sua passione ma soprattutto dal sogno di conquistare il mondo con il suo sorriso e con la sua arte. Bellissima e super bionda, continua ad essere amatissima ovunque, nonostante abbia deciso ad un certo punto di allontanarsi dalla città che le aveva regalato tutto e di tornare nella patria italiana, per mettere a disposizione dei giovanissimi la sua storia di vita. Tutto questo è contenuto nei suoi occhi, in cui c’è anche tutto il resto: la meraviglia e la magia che solo la danza è stata in grado di donarle nel corso di tutta una vita.

Chi è la ragazza in foto con Pippo Baudo: il nome

Si tratta proprio di Eleonora Abbagnato, una delle ètoile più amate del mondo e che ha continuato a rappresentare l’Italia nel pianeta per più anni. Da giovanissima ha studiato presso l’Associazione dilettantistica Studio di Danza di Palermo e, dopo essere apparsa in tv per la prima volta, è andata a Montecarlo per approfondire gli studi. Ha così vinto il suo primo premio Danza Europa, iscrivendosi in seguito al Centre de Dance International di Rosella Hightower di Cannes. Aveva solo 13 anni quando è entrata nella Scuola di Danza dell’Opera di Parigi, dove si è diplomata e ha iniziato la sua carriera di ballerina.

Negli anni è però entrata anche nel mondo televisivo, partecipando nel 2005 ad uno spettacolo di Ficarra e Picone andato in onda su Canale 5 e prendendo parte – sempre con loro – al film Il 7 e l’8. Qualche anno dopo, è stata la co-conduttrice del Festival di Sanremo, all’epoca condotto da Paolo Bonolis, ed è stata caposquadra di Amici nel 2023. Al momento è invece direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Oltre ad essere una ballerina e una donna molto apprezzata, è anche una moglie e mamma che ha sempre messo l’amore al primo posto. Dal 2011 è sposata con il calciatore Federico Balzaretti e, da lui, ha avuto i due figli Julia e Gabriel. Il marito è anche papà delle altre due figlie Lucrezia e Ginevra; tutti insieme hanno formato sin da subito una famiglia allargata.