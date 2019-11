Diretta Argentina Uruguay/ Streaming video tv, che classica a Tel Aviv!

Argentina Uruguay, in diretta dal New Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, stasera lunedì 18 novembre alle ore 20.15, sarà una sfida amichevole che negli ultimi giorni ha attirato molto l’attenzione degli appassionati. I recenti raid a Gaza, con lancio di missili che ha interessato anche Tel Aviv, hanno messo in forse la disputa del match Argentina Uruguay, anche se le autorità locale stanno facendo di tutto per confermare lo spettacolo di due Nazionali che portano 4 titoli mondiali di fronte al pubblico israeliano. L’Argentina del CT Scaloni è ripartita con un nuovo ciclo e sta puntando molto sui giovani, per cui per l’occasione potrebbe rinunciare a Messi, che pure è l’attrazione più attesa a Tel Aviv e ha deciso l’altra amichevole di lusso con il Brasile. Per l’Uruguay solito spirito combattivo, potrebbe esserci spazio per uno spezzone di partita per Cavani, appena tornato nel Paris Saint Germain dopo l’infortunio.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Argentina Uruguay non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire dunque in particolare sui siti Internet oppure sui profili social delle due Federazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA URUGUAY

Andiamo adesso a scoprire insieme quali sono le probabili formazioni che scenderanno in campo in Argentina Uruguay, lunedì 18 novembre alle ore 20.15 presso il New Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, sfida amichevole tra le due storiche Nazionali sudamericane. Argentina del CT Scaloni schierata in campo con un 4-4-2: Marchesin, Foyth, Pezzella, Kannemann, Acuna, Gonzalez, Paredes, De Paul, Ocampos, Alario, Lautaro Martinez. Risponderà l’Uruguay del CT Tabarez con un 4-1-4-1: Campana, Coates, Gimenez, Godin, Laxalt, Valverde, Rodriguez, Vecino, Bentancur, Lozano, Gomez.





