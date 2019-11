Diretta Catanzaro Casertana/ Streaming video tv: big match in Coppa Italia Serie C

Catanzaro Casertana, che sarà diretta dal signor Fabio Natilla e si gioca mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Si giocherà in gara unica a eliminazione diretta, con i calabresi che avranno dunque il favore del fattore campo. I giallorossi padroni di casa non sono scesi in campo nell’ultimo turno di campionato, che prevedeva per loro il derby calabrese sul campo della Vibonese, match rinviato per allerta meteo. La squadra di Gianluca Grassadonia è dunque ferma alla brillante vittoria per 3-0 contro il Catania del 17 novembre scorso, mentre in Coppa Italia l’accesso agli ottavi di finale è stato ottenuto grazie al 2-0 inflitto al Monopoli nel turno precedente, con i gol messi a segno da Fischnaller e Giannone entrambi nel corso del secondo tempo. La Casertana invece domenica scorsa ha potuto dare continuità al suo cammino in campionato, pareggiando 1-1 in casa di un Catania affamato di riscatto, che ha dovuto rincorrere i campani dopo il gol di Caldore. Nei sedicesimi di finale di Coppa Italia i rossoblu si sono guadagnati l’accesso al turno successivo battendo 2-1 il Bisceglie, vantaggio di Floro Flores e gol decisivo siglato da Starita a 1′ dal novantesimo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Casertana, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre e neppure a pagamento sul satellite, che non hanno acquisito i diritti della Coppa Italia di Serie C. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 sia per le gare di campionato, sia per quanto concerne la Coppa Italia di terza serie.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CASERTANA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Catanzaro Casertana, mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C (gara di sola andata ad eliminazione diretta). Il Catanzaro, guidato in panchina da Gianluca Grassadonia, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni, Quaranta; Statella, Risolo, Maita, Di Livio, Nicoletti; Giannone, Fischnaller. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Mittica, Favalli, Kanoute, Urso, Tascone, Signorini, Elizalde, Novello, Casoli, Nicastro, Pinna, Bayeye. La Casertana di mister Ciro Ginestra opterà anch’essa per un 3-5-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Crispino; Caldore, Longo, D’Angelo; Adamo, Lezzi, Santoro, Zito, Paparusso, Starita, Castaldo. In panchina saranno presenti Zykcovic, Galluzzo, Gonzalez, Cavallini, Zivkov, Ciriello, Matese, Clemente, Laaribi, Floro Flores, Varesanovic, Origlia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.60. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



