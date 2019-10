Diretta Fiorentina Chievo Primavera/ Streaming video tv: clivensi in crisi

Fiorentina Chievo Primavera, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku, domenica 20 ottobre 2019 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. I viola sono arrivati bene alla sosta, dopo il rotondo 3-o in casa alla Roma è arrivato un pari 1-1 sul difficile campo del Torino, un punto che ha portato i viola al quinto posto, agganciando la Lazio a quota 7 punti. Il Chievo invece, assieme al Sassuolo, è l’unica squadra del campionato Primavera 1 che ha subito quattro sconfitte su quattro in avvio di torneo. Roma, Sampdoria, Bologna e Genoa hanno battuto i gialloblu che hanno evidenziato peraltro pesanti problemi in difesa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Chievo Primavera, domenica 20 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Fiorentina-Chievo, domenica 20 ottobre 2019 alle ore 17.00, sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. La Fiorentina di Bigica giocherà con un 4-2-3-1: Brancolini, E. Pierozzi, Chiti, Dalle Mura, Simonti, Gorgos, Lovisa, Fiorini, Montiel, Kukovic, Koffi. Il Chievo di Mandelli risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Caprile, Pavlev, Munaretti, Leggero, Enyan, Asilani, Zuelli, Karamoko, Demirovic, Rovaglia, Makni.



