Diretta Inghilterra Camerun/ Streaming video tv: ottavi Mondiali femminili

Inghilterra Camerun, diretta dall’arbitro cinese Qin, prende il via alle ore 17.30, con il match che è valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 che si stanno svolgendo in Francia e che vedono Inghilterra Camerun fissata presso lo stadio du Hainaut di Valenciennes. Le inglesi sono arrivate a questo punto grazie a un Gruppo D giocato alla perfezione, dove sono riuscite a vincere tre gare su tre segnando cinque gol e incassandone solo uno. Dall’altra parte c’è un Camerun che si è salvato con la vittoria alla terza giornata contro la Nuova Zelanda dopo aver perso le prime due sfide con Olanda e Canada. Nella classifica delle squadre terze sono arrivate terze dietro a Brasile e Cina, quest’ultima affronterà l’Italia nello stesso turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Appuntamento con la diretta tv di Inghilterra Camerun su Sky Sport Mondiali, il canale numero 202 della piattaforma satellitare che detiene i diritti per trasmettere i Mondiali di calcio femminile 2019. Questo significa che la visione sarà riservata ai soli abbonati, i quali però avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dall’applicazione o dal sito di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA CAMERUN FEMMINILE

In attesa di goderci la diretta della gara possiamo però soffermarci su quelle che sono le probabili formazioni della sfida Inghilterra Camerun che vede il fischio di inizio alle 17.30 di oggi, 23 giugno 2019, allo Stade du Hinault di Valenciennes. Le inglesi si schiereranno con il 4-3-3: Telford; Bronze, Houghton, McManus, Greenwood; Mead, Moore, Scott; Kirby, Taylor, Parris. Il Camerun ha passato il turno grazie a un modulo molto abbottonato, un 5-4-1 che lascia poco spazio alla fantasia. In campo scenderanno così: Ngo Ndom; Feudjio, Leuko, Manie, Johnson, Meffometou Tcheno; Abam, Yango, Ngo Mbeleck, Onguene; Enganamouit.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gli scommettitori sono tutti d’accordo nel considerare favorita l’Inghilterra sul Camerun. La quota del segno 1 (vittoria della squadra inglese) balla infatti tra 1.10 di William Hill e 1.18 di BetClic. Sembra quasi impossibile che esca invece il segno 2 (vittoria delle africane) addirittura a 21.00 secondo William Hill. Sembra dunque praticamente deciso il passaggio del turno con l’Inghilterra che per Bet365 andrà avanti, la quota è 1.04. Se dovesse andare avanti invece il Camerun si moltiplicherebbe la quota scommessa per 13.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA