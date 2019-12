Diretta Juventus U23 Gozzano/ Streaming video tv: tira aria di derby (Serie C)

Juventus U23 Gozzano, diretta dall’arbitro Davide Mario Arace (Lugo di Romagna), è la sfida tutta piemontese in programma allo stadio Moccagatta di Alessandria alle ore 15,00 di mercoledì 11 dicembre 2019 e valida per la sedicesima giornata del girone A del campionato italiano di Serie C 2019-2020. Si tratta, nel dettaglio, del recupero del match che, originariamente, si sarebbe dovuto disputare domenica 24 novembre. In quell’occasione, però, l’ondata di maltempo che investì l’Italia, con particolare riferimento alle regioni del Nord, suggerì il rinvio del derby, che andrà così in scena a due sole settimane dal Natale. I bianconeri di mister Fabio Pecchia puntano alla conquista dei tre punti per issarsi in zona play-off: dopo cinque gare senza vittorie (l’ultima risale al 30 ottobre, ottenuta in trasferta a Vercelli), in caso di successo Lanini e compagni salirebbero a quota 25 punti, agganciando al settimo posto in classifica Albinoleffe, Arezzo e Alessandria. Crisi di risultati anche per la compagine ospite, che in stagione ha agguantato la piena posta in palio in appena due occasioni su 17. I rossoblù navigano nelle zone basse della classifica con 15 punti all’attivo e al momento lottano per scongiurare la retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Juventus U23 Gozzano, mercoledì 11 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 GOZZANO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Juventus U23 Gozzano, derby piemontese. Gli uomini di Fabio Pecchia dovrebbero schierarsi con il consueto 4-2-3-1, con Loria tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Rosa, Alcibiade, Beruatto e Coccolo. Toure e Peeters, a centrocampo, copriranno le spalle al tridente Olivieri-Clemenza-Lanini. Unica punta, il portoghese ex Virtus Entella Mota Carvalho. Per quanto concerne gli ospiti, il modulo prescelto dovrebbe essere anche in questo caso il 4-2-3-1: Crespi in porta, Samba, Uggè, Emiliano e Tordini in difesa. Il doppio ruolo di frangiflutti e playmakers in mediana sarà di pertinenza di Rolle e Guitto, con Tomaselli, Fedato e Spina a giostrare sulla trequarti alle spalle del terminale offensivo Pozzebon, vecchia conoscenza delle giovanili bianconere pronta a convertire in rete i suggerimenti ricevuti in area di rigore. Non sarà del match Mattia Tumminelli: il giocatore del Gozzano dovrà stare fuori a causa della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo per via del raggiungimento della quinta ammonizione in stagione.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,75, mentre il segno X al termine dei 90 minuti regolamentari paga 3,40 volte l’importo scommesso. L’ipotesi più remunerativa, tuttavia, è rappresentata dal segno 2, quotato a 4,50.



