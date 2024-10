Riva 1920, i fratelli Davide e Maurizio sulle orme del padre

La storia di Riva 1920 sbarca a Boss in Incognito 2024. L’azienda di Maurizio Riva, specializzata nella produzione di arredi in legno massello dallo stile classico, nasce più di cento anni fa in Brianza. E’ una piccola ditta di artigiani, fondata da Nino Romano, che accoglie il laboratorio Mario Riva attorno agli anni quaranta. I fratelli Riva, decidono di seguire le orme del papà e sul finire degli anni settanta Maurizio e Davide entrano come falegnami nella bottega sotto casa, focalizzandosi sull’arredamento su misura. Da lì parte una nuova storia, con Maurizio e Davide protagonisti.

Chi è Maurizio Riva dell'azienda Riva 1920/ Perchè non c’è a Boss in Incognito come “infiltrato”?

“Comincia un processo artigianale di valorizzazione del legno naturale attraverso l’impiego di cere ed olii completamente naturali, tratto distintivo di Riva 1920”, si legge nella storia dell’azienda sul sito dell’attività. Dunque questa sera, martedì 29 ottobre, abbiamo l’occasione di entrare dentro la storia di Riva 1920, con la passione dei suoi protagonisti e l’abnegazione dei suoi dipendenti.

Monica Riva, chi è il secondo Boss in incognito/ Responsabile commerciale italiana in Riva 1920

Riva 1920, una storia che parte da lontano: oggi è una realtà consolidata e di grande successo

“Inizialmente avevano chiesto a me di partecipare”, ha raccontato Maurizio Riva prima della puntata. Proprio lui, il papà di Monica, è uno dei volti chiave nella storia dell’azienda brianzola. E’ dopo il suo arrivo che, infatti, la ditta inizia a puntare sempre più sulla valorizzazione del legno naturale, attraverso nuove unità produttive.

Alla fine degli ottanta viene inaugurata la prima unità e nel 2010, quando si concludono i lavori di costruzione del Riva Center, arrivano due spettacolari novità: la prima è lo showroom di circa 1200 mq al piano terra dell’edificio, la seconda è il suggestivo Museo del Legno al primo piano. Un colpo d’occhio notevole, che la dice lunga su quanto sia crescita l’azienda Riva 1920, che per il futuro continua a sognare nuovi traguardi e una conseguente espansione.

Boss in Incognito 2024, Monica Riva della "Riva 1920"/ Diretta 2a puntata: una storia di artigiani dal 1920