La rivalutazione sugli affitti secondo l'ISTAT nel giugno 2025 sembra avere un riscontro lievemente migliore.

I contratti soggetti alla indicizzazione degli affitti secondo i dati ISTAT 2025 potrebbero prevedere un lieve calo. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, lunedì 16 giugno, il cui indice FOI ha dimostrato una percentuale inferiore alla precedente: -0,01%.

Gli adeguamenti applicati ai canoni di locazione vengono effettuati, a meno che non si sottoscriva la cedolare secca (vantaggiosa sia per gli inquilini che per i proprietari di immobili). Tuttavia, l’indice che rappresenta i prezzi al consumo degli italiani per questo mese sembra essere migliorato.

Indicizzazione lievemente positiva sugli affitti ISTAT 2025

L’indicizzazione degli affitti secondo i recenti dati ISTAT 2025, rispetto alle mensilità precedenti, è “positiva“. L’adeguamento viene applicato al mese in corso (giugno), ma soltanto dopo aver analizzato quanto riscontrato precedentemente (a maggio). Per gli affitti commerciali è all’1,05%, e l’adeguamento, secondo la normativa vigente, è fissato al 75%, mentre per le unità immobiliari ad uso abitativo (con adeguamento al 100%), la nuova percentuale corrisponde all’1,4%. L’adeguamento consiste nel prevedere un importo il più coerente possibile rispetto all’andamento economico attuale.

Tuttavia, esistono due modalità di calcolo da considerare: c’è chi ha già sottoscritto il contratto con clausola di indicizzazione ISTAT e non deve far altro che tener conto dell’indice FOI con la media dell’ultimo anno (quello precedente), e chi invece si appresta a sottoscrivere il patto per la prima volta.

Nel caso in cui fosse la prima volta, l’indice di riferimento sarà l’ultimo disponibile e, successivamente, lo stesso verrà moltiplicato per il canone di locazione presente sul contratto.

Come si calcola l’adeguamento ISTAT e l’indicizzazione sugli affitti

L’indicizzazione degli affitti secondo l’indice FOI, rilevato dall’ISTAT nel 2025, tiene conto di diversi aspetti, tra cui il costo della vita e l’andamento dell’inflazione. Il dato attuale, rispetto a quello di un mese fa (giugno contro maggio, per intenderci), segna un buon -0,1%. Tuttavia, se si paragona il dato con quelli degli anni precedenti, la percentuale resta ancora elevata: rispettivamente +1,4% (rispetto al 2024) e +2,2% (in confronto al 2023).

La formula per il calcolo relativo all’indicizzazione è semplice: si moltiplica l’indice FOI (al netto dei tabacchi) x la % di adeguamento e x il canone di locazione; il risultato va diviso per 12 (così da ottenere la nuova rata mensile da sostenere).

