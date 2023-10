Rivalutazione pensioni 2023/ Cida, causa legale con il Governo Meloni “mln sottratti” (11 ottobre 2023)

I primi problemi sulla rivalutazione delle pensioni del 2023 non tardano ad arrivare. La causa sarebbe partita dalla Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, che ha minacciato una azione legale contro il Governo Meloni, che è sempre più intento a seguire le orme di Monti.

L’esecutivo sarebbe intento ad attingere a quello che hanno fatto i suoi predecessori: sottrarre capitale di denaro agli assegni previdenziali meno alti, cosicché – come risulta dai dati – saranno i pensionati a pagare un minimo di 60% IRPEF (percentuale assurda e senza dubbio sconcertante).

SCENARIO ITALIA/ "Una manovra da 120 miliardi (senza deficit) per crescere più del 2%"

Rivalutazione pensioni 2023: 5 milioni sottratti ai pensionati italiani

L’idea riguardo alla rivalutazione delle pensioni 2023 è quella di limitare il 100% dell’adeguamento ISTAT con i dati dell’inflazione, soltanto ai pensionati che percepiscono 4 volte meno il trattamento minimo previsto dall’ente previdenziale sociale (l’INPS).

RIFORMA PENSIONI 2023/ Salvini ricorda l'impegno per la manovra

In soldoni, il trattamento minimo dell’INPS equivale a 2.101,52€, che però, andrà a gravare sui pensionati con un assegno previdenziale medio – alto. Ed è proprio a fronte di questa problematica che parte la prima presunta causa legale di CIDA, che per altro accenna:

«Se non siamo ancora scesi in piazza è solo per senso del dovere e solidarietà verso chi davvero non ce la fa. È perché vogliamo essere costruttivi e arrestare il processo di impoverimento che sta colpendo il Paese, nessuno escluso».

Con queste parole il presidente Cida, Stefano Cuzzilla, ha voluto sottolineare le proprie intenzioni e volontà di rivolgersi contro il Governo Meloni senza paura e timori, rispettando i diritti e doveri di tutti i pensionati italiani.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Lo scontro sul possibile taglio degli assegni (ultime notizie 11ottobre)

Ma non è tutto, perché Cuzzilla ha messo in chiaro il deficit economico previdenziale e dove il Governo Meloni vorrebbe attingere sfruttando i limiti della rivalutazione delle pensioni del 2023:

«Il sistema previdenziale ed economico italiano non può attingere alle tasche dei 5 milioni di italiani che, in servizio o in pensione, pagano da soli il 60% dell’Irpef. Mentre tutti gli altri sono quasi interamente assistiti la sostenibilità sta nel recupero deciso dell’evasione, che ormai viaggia a circa 100 miliardi ogni anno. E non può esserci sostenibilità senza l’ampliamento della base contributiva e assicurativa attraverso investimenti che favoriscano i lavoratori stranieri, l’aumento delle nascite, l’estensione del lavoro femminile, retribuzioni più alte, il rientro dei giovani dall’estero e un’istruzione di qualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA