La rivalutazione sulle pensioni 2026 innescherà il solito meccanismo a scaglioni, "penalizzando" chi ha cedolini più alti.

Con l’avvicinarsi del 2026 anche la rivalutazione delle pensioni è quasi certa. Gli importi da maggiorare non sono molto elevati, anche perché la percentuale calcolata (attualmente), ammonta a circa l’1,4% e massimo l’1,5%.

I dati in questione fanno riferimento all’indice FOI, basato sempre sul meccanismo a scaglioni, tenendo conto del trattamento minimo raggiunto e di quello massimo. Grazie a questo sistema si potrà determinare una simulazione sugli ipotetici importi da ricevere.

Assunzioni sanità/ Nuovi fondi per aumentare gli impieghi nel pubblico

Come si effettuerà la rivalutazione delle pensioni

Precedentemente la rivalutazione delle pensioni era stata stimata all’1,7%, percentuale poi ridotta a 1,4% dopo gli aggiornamenti ISTAT sul FOI. Al momento si stanno valutando gli emendamenti per il 2026, così da poter stabilire delle fasce di reddito di cui tener conto.

IMPRESE E LAVORO/ I rischi per le multinazionali in Italia tra dazi e politica industriale Ue

Tra le novità già confermate possiamo elencare il blocco sull’adeguamento delle aspettative di vita, che contribuisce ad una crescita di un solo mese all’anno rispetto ai precedenti 3, e 20€ in più da prospettare per i cedolini minimi.

All’interno delle stime appena ipotizzate, non viene indicato il coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi, che terrà in considerazione soltanto i contributi pagati dai singoli lavoratori.

Simulazioni realistiche

Come ben si sa, ma è utile ripeterlo sempre, le rivalutazioni previdenziali subentrano e cambiano in base alla fascia di reddito personale. Il 100% viene ottenuto da chi percepisce un assegno entro le 4 volte rispetto al trattamento stesso, mentre per lo supera di 5 volte otterrà una rivalutazione al 75%.

Riforma pensioni 2025/ Anp-Cia chiede minime a 800 euro netti (ultime notizie 12 novembre)

Ecco una tabella riepilogativa e simulativa del nuovo importo post rivalutazione:

Lordo mensile 2025 Lordo mensile 2026 Aumento 603,00€ 611,44€ +8,44 1.000,00€ 1.014,00€ +14,00 1.500,00€ 1.521,00€ +21,00 2.000,00€ 2.028,00€ +28,00 2.500,00€ 2.534,88€ +34,88 3.000,00€ 3.041,18€ +41,18 3.500,00€ 3.546,46€ +46,46 4.000,00€ 4.051,71€ +51,71

Nell’esempio è stato valutato il parametro pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica (+1,40%), che sembrerebbe quello definitivo (salvo cambiamenti improvvisi).

Trattamento uguale o sotto al minimo

Per i trattamenti pensionistici che non raggiungono il minimo (o al massimo è uguale), quest’anno la percentuale riconosciuta è del +2,20%, mentre dall’altro prossimo sarà del 1,3%. Dunque dalla base di partenza di 603,40€ si otterranno 616,47€.

Ma con l’aumento provvisorio in realtà la cifra spettante in più sarà davvero minima, appena 3,13€, ottenendo così complessivamente 619,79€.