Rivalutazione rendite INAIL/ Prestazioni in aumento, ecco di quanto (22 agosto 2023)

La rivalutazione delle rendite INAIL risulta sorprendente per gran parte dei lavori di ambiti specifici. A comunicarlo è lo stesso ente previdenziale, con una nota specifica destinata a a quei professionisti appartenenti al settore marittimo, dell’industria e dell’agricoltura..

Per chi fosse interessato, è possibile consultare tutti i dettagli tramite le delibere dell’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, 88/2023 e 89/2023.

RIFORMA FISCALE/ Osnato: più semplificazione per arrivare alla flat tax entro il 2027

Rivalutazione rendite INAIL: di quanto è l’aumento?

La rivalutazione delle rendite INAIL ha previsto un aumento dell’8,1% in più, per le prestazioni destinate ai lavoratori che si infortunano sul lavoro (per i settori elencati in precedenza).

Una percentuale piuttosto alta che farà felici molti lavoratori. Il nuovo sistema per rivalutare l’assegno INAIL, si basa su due principi: il primo con scadenza annuale, a partire nello specifico dal 1° luglio, e si tiene conto dell’inflazione dichiarata dell’ISTAT.

Tasse su assegno divorzile/ Gli arretrati trattati come "redditi da lavoro" (22 agosto 2023)

IL secondo invece, senza tralasciare il primo, viene considerato qualora si presenti un cambiamento retributivo di almeno il 10% rispetto all’ultima rivalutazione.

La rivalutazione che inizierà il 1° luglio del 2023 e terminerà il 30 del 2024, garantisce 91,53€ giornalieri (contro gli 84,67€ fino al 30 giugno), utile per poter calcolare il massimale ed anche il minimale, ottenendo di fatto una retribuzione annua superiore a quella dei periodi scorsi.

A conti fatti, con la nuova variazione delle rendite, il calcolo del massimo e minimo, a partire dall’1° luglio risulteranno 35.696,70€ (rispetto ai 33.021,30€ fino al 30 giugno) e 19.221,30€ (contro i 17.780,70€ fino al 30 giugno).

Riforma fiscale 2023/ Meloni sulla strada di Draghi: come giungere alla flat tax (22 agosto)

Un altro cambiamento importante è da considerare anche nel reparto marittimo, il cui salario massimo annuo passa a 51.403,25€ rispetto ai 47.550,67€ fino al 30 giugno per capi macchinisti e comandanti.

E non di meno, si sale a 43.549,97€ (40.285,99€ di giugno scorso) per i primi ufficiali di macchina e di coperta; 39.623,34€ (36.653,64€ lo scorso 30 giugno) per tutti gli altri ufficiali.

Questa nuova rivalutazione delle rendite INAIL, servirà ai lavoratori che purtroppo devono assentarsi dal lavoro per un infortunio accaduto nello stesso luogo in cui svolgono l’attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA