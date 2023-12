Rivalutazione TFR/ Arriva l’ok dell’acconto presuntivo: cosa comporta? (14 dicembre 2023)

La rivalutazione TFR può avvenire in diverse tipologie, quella che conosciamo (la classica), è tramite il metodo storico oppure mediante il conteggio previsionale. La nuova Risoluzione 68/E datata al 7 dicembre 2023, è stata integrata e pubblicate dall’Agenzia delle Entrate stessa.

I datori di lavoro annualmente possono versare l’acconto, stabilendo se farlo con il metodo storico ma anche tenendo in considerazione la rivalutazione della quota che probabilmente dovrebbe essere accantonata nell’anno in corso.

Tuttavia, esistono anche delle alternative per poter calcolare la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, che vedremo di seguito.

Rivalutazione TFR e individuazione preventiva

Il Fisco italiano specifica che l’acconto dell’imposta sostitutiva viene conteggiato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare scorso, specificando anche la rivalutazione TFR e tutte quelle maturate nell’anno in questione.

Tuttavia, come abbiamo specificato in precedenza, vi è una alternativa per rivalutare il TFR con l’anticipo e senza adattarsi al metodo storico, ovvero con l’individuazione preventiva avendo cura di considerare il 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno in corso e relativamente all’acconto:

In tal modo, la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo dell’acconto quella che ritiene più conveniente.

Rivalutazione TFR 2023

La rivalutazione TFR del 2023, prevede un coefficiente molto più basso rispetto a quello che è stato imposto nell’anno 2022 (l’1,8% circa rispetto al vecchio 9,9%), con un impatto significativo sull’imposta a saldo del prossimo 16 febbraio del 2024.

La stessa imposta determinerebbe un credito da recuperare il prossimo anno, quando avverrà la presentazione del Modello 770/2024, anche in presenza del visto di conformità superiore a cinque mila euro.

Ed è proprio a fronte di quanto ci siamo detti che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito di ricorrere all’indice di rivalutazione presuntivo, che con molta probabilità quello del 2023 sarà inferiore a quello del 2022 (come il caso esposto precedentemente).

A questo punto sulla rivalutazione del TFR l’impresa pagherà un importo minore, e lo Stato italiano potrà evitare la concessione di un credito.

