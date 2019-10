River Boca (2-0), video e gol Copa Libertadores/ De Rossi in tribuna, show e caos Var

E così il Monumental fa valere il propio fattore campo e si gode una serata di nervi e festa: 2-0 del River Plate che schianta un Boca Juniors mai arrendevole ma senza l’impressione di poter punire con cattiveria la retroguardia della squadra di Gallardo, praticamente perfetta dietro per tutti i 90 minuti del Superclasico semifinale di andata per la Copa Libertadores. A un anno dalla finalissima della Copa 2018, quando River e Boca si trovarono all’ultima sfida giocata a Madrid dopo lo scandalo degli scontri e la pessima gestione dell’ordine pubblico a Buenos Aires, le due squadre si ritrovano di nuovo questa volta in semifinale e per oltre 90 tesissimi minuti si sono dati battaglia davanti ad un Monumental al solito gremito e in festa per l’evento planetario. De Rossi finisce in tribuna all’ultimo per scopo precauzionale dopo l’infortunio patito solo 10 giorni fa e potrà essere arruolabile nella gara a questo punto decisiva di ritorno: non sarà facile visto che il Boca non ha segnato fuoricasa e dovrà fare tre gol per accedere alla seconda finalissima consecutiva della Libertadores (dopo aver perso a Madrid nel 2018, ndr).

RIVER BOCA, VIDEO HIGHLIGHTS DEL SUPERCLASICO

La buona notizia è che non ci sono stati disordini, molto temuti alla vigilia di questo ennesimo Superclasico tra River e Boca: due ottime squadre in campo, con i biancorossi che però si sono distinti da subito per un gioco più convinto e aggressivo nella metà campo del Boca Juniors. A decidere alla fine il 250° derby di Argentina della storia, sono stati un rigore di Borré assegnato dal Var dopo 4’ e polemiche a non finire, mentre il sigillo finale lo mette Fernandez a metà ripresa. Fra tre settimane alla Bombonera servirà un semi miracolo sportivo per Tevez e De Rossi, specie visto l’anemia d’attacco patita ieri dagli Xeneizes. Per di più non ci sarà Capaldo, espulso nel recupero ieri dopo una bruttissima entrata a metà campo quando ormai la sfida era bella che finita. Il River ha dominato nella ripresa e solo un super Andrada, mostruoso in ben 3 occasioni, e una traversa hanno evitato un passivo più pesante per un Boca che pure nel primo tempo se l’era giocato alla pari contro i Millonarios. La finale per Gallardo sembra sempre più vicina e ci vorranno i migliori Tevez, Zarate e perché no anche De Rossi per provare ad invertire la rotta alla Bombonera tra tre settimane.





