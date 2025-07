RIVOLUZIONE FIFA: CALENDARI DA RIFARE?

Rivoluzione FIFA, potremmo dire così: a poche ore dalla finale del Mondiale per Club, che ha incoronato il Chelsea campione, la federazione internazionale di calcio ha raggiunto un accordo con il sindacato dei calciatori in un vertice tenutosi a New York, e che davvero potrebbe cambiare parecchio anche per quanto riguarda la prossima stagione.

Lo spiega bene Tuttosport, che ha approfondito già ieri il succo del discorso: le due principali linee guida che sono emerse, all’intero di “discussioni progressive”, sono le 72 ore di riposo tra una partita e l’altra e i 21 giorni di stop al termine di ciascuna stagione perché, come esposto, la salute dei giocatori rappresenta una priorità assoluta.

Tradotto in termini concreti: Bologna, Roma e Fiorentina (se supererà lo spareggio di agosto) che giocheranno il giovedì essendo impegnate in Europa League e Conference League, non potrebbero essere in campo prima di domenica sera in Serie A, e questo riguardo il nostro campionato sembra essere l’unico inghippo visto che la Champions League si gioca di martedì e mercoledì.

Tuttavia, bisogna considerare anche le competizioni nazionali e le finestre per le nazionali: insomma, il problema potrebbe non essere di soluzione così semplice e si potrebbe andare incontro a uno stravolgimento dei calendari.

RIVOLUZIONE FIFA: COSA PUÒ SUCCEDERE

Cosa può dunque succedere in questa rivoluzione FIFA annunciata? Tante cose: sul piatto ci sono anche e soprattutto i diritti televisivi che rischiano di far saltare il banco, perché sappiamo bene quanto sia delicato il problema. Lo diciamo questo, al netto delle polemiche che eventualmente sorgeranno tra le singole società: non sarebbe la prima volta, il tema dei calendari è sempre stato oggetto di discussioni e spesso si tira in ballo il maggiore o minore riposo di una o l’altra squadra, il fatto di dover giocare dei big match a ridosso di altri impegni eccetera.

Adesso, con questa rivoluzione FIFA in divenire, la situazione potrebbe diventare ancora più calda e complessa. Ad esempio, la Bundesliga potrebbe trovarsi costretta a ripristinare il Monday Night: il posticipo del lunedì è stato cancellato dal campionato tedesco quattro anni fa, sulla pressione dei tifosi che avevano protestato per questo impegno; adesso però le compagini impegnate nelle coppe europee, dal Bayern Monaco al Bayer Leverkusen passando per tutte le altre, potrebbero avere qualche problema di troppo nell’incastrare le loro partite, senza parlare del fatto che il Mondiale si concluderà il 19 luglio e questo obbligherebbe a non giocare partite prima del 10 agosto. Cosa fattibile, ma non così scontata: staremo a vedere…