Arriva un nuova rivoluzione su Whatsapp: non sarà più possibile passare le chat a terze persone, ecco tutti i dettagli sul drastico cambiamento.

Whatsapp è pronto a introdurre un nuovo livello di protezione per le sue conversazioni. Dopo l’arrivo del chatbot Meta AI (che ha fatto storcere il naso a molti utenti) l’app di messaggistica ora sta lavorando a una funzionalità ancor più delicata: si chiama Advanced Chat Privacy e promette di “blindare” le chat in modo che queste non possano essere condivise o esportate.

Di certo una svolta importante in termini di sicurezza e riservatezza delle informazioni trasmesse sull’app, che interesserà sia le conversazioni private che quelle di gruppo. Ecco, nel dettaglio, cosa cambierà e come potrebbe infleunzare il nostro modo di usare l’app.

Whatsapp, sarà impossibile condividere le informazioni nelle chat: le novità

Finora, come sappiamo, Whatsapp permetteva agli utenti di esportare le proprie chat, salvandole e inviandole via mail o trasferendole su altri dispositivi. Una funzione senz’altro utile per conservare informazioni importanti o per spostare i propri messaggi su un nuovo telefono (quindi non c’entra solo il trasferimento di chat private a terze parti).

Come si può capire, però, questo strumento poteva però anche rappresentare un rischio per la privacy, soprattutto se le informazioni private finivano in mani sbagliate. Ed ecco cohe con la nuova opzione di Advanced Chat Privacy WhatsApp intende garantire la sicurezza dei suoi fidati utenti.

Una volta attivata questa funzione sarà infatti impossibile esportare le chat. Ma non solo: anche i media inviati, le foto i video e gli audio non verranno più scaricati automaticamente e ciò renderà molto più difficile la diffusione dei contenuti senza autorizzazione.

Una protezione pensata per tutte le chat

Secondo quanto rivelato dal sito specializzato WABetaInfo, questa funzione è ancora in fase di test ma dovrebbe essere disponibile per ogni tipologia di chat. Nel caso in cui venga attivata una chat di gruppo, tutti i partecipanti riceveranno una notifica che li informerà che la privacy della comunicazione è stata rinforzata.

Un aspetto interessante (e ancora da chiarire) riguarda il tema screenshot. Per ora non ci sono conferme ufficiali sul fatto che questa nuova modalità ne impedirà la cattura ma è possibile che vengano inserite restrizioni anche in questo senso.

Resta da capire se i contenuti potranno comunque essere salvati manualmente oppure se sarà applicato un sistema di visualizzazione singolo, come avviene già per le foto e i video temporanei. Il cambiamento, a ogni modo, pare riguarderà anche la discussa chat Meta AI. Con il nuovo tool, infatti, questa potrà essere disattivata. Una possibilità che di certo riporterà più controllo nelld mani di ogni utente.