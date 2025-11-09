Ponte sullo Stretto, Rixi (vice di Salvini): "Stop Corte dei conti? In Italia più ricorsi che ponti. Valutare le opere alla fine, basta burocrazia"

RIXI: PRIMA LE OPERE, POI LE VALUTAZIONI

Il sistema burocratico italiano va riformato, modernizzando i processi per fare in modo che l’Italia non sia ostaggio di “sentenze e labirinti legali”: è questa la visione di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, dopo lo stop della Corte dei conti al progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nell’intervista rilasciata al Foglio allarga il dibattito, che non riguarda solo le opere, ma anche i rapporti tra legislatori e controlli giudiziari.

«Aspetterò le motivazioni della Corte dei conti sul Ponte», premette, ma poi si chiede: «Può un magistrato fermare un’opera ritenuta strategica per una comunità?». Secondo il leghista, bisogna distinguere la forma dalla sostanza: il governo vuole realizzare l’opera perché la ritiene strategica, ma procedure e controlli rischiano di bloccarla.

La sua proposta è di allineare l’Italia ad altri Paesi moderni, dove la verifica dei costi pubblici avviene dopo la realizzazione delle opere, non prima. Così si eviterebbero ritardi e si darebbe impulso alla crescita infrastrutturale.

Nel caso del Ponte sullo Stretto, per Rixi l’opera darebbe all’Italia un ruolo geopolitico importante tra Europa e Africa e creerebbe nuove connessioni commerciali e culturali. Ma dimostrerebbe anche che il nostro Paese è capace di realizzare opere moderne come altri Stati.

LA SFIDA DELL’ITALIA PER AGGANCIARSI AL FUTURO

Peraltro, la società coinvolta – Webuild – «riesce con serenità a costruire ovunque nel mondo», ma in Italia non si riesce a costruire facilmente. Il viceministro cita anche l’esempio del ponte di Genova, ricostruito rapidamente solo dopo il tragico crollo, per dimostrare che, quando si vuole, l’Italia sa fare le cose. C’è poi il caso del Mose di Venezia, costruito dopo decenni di discussioni, ma rivelatosi infine efficace.

La questione, sostiene Rixi, è anche culturale: esiste in Italia una cultura “anti-opere” che rallenta lo sviluppo del Paese, con alcuni magistrati che sembrano aver assunto una sorta di “missione civica”, sentendosi chiamati a bloccare opere anche quando giudicate strategiche.

Così, però, l’Italia rischia di essere tagliata fuori dal futuro e di vedere costruite le opere dagli altri, in cambio di una cessione di sovranità — un rischio inaccettabile, secondo Rixi. L’opera si farà, dunque: «Altrimenti ci perdiamo tutti. Sono certo che sapremo rispondere alla Corte, ma non è lesa maestà interrogarsi sulla nostra burocrazia, e domandarsi se il labirinto delle nostre leggi sia davvero al passo con i tempi».