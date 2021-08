Rizzo (Pc) “Afghanistan fallimento Usa, Italia serva”/ “Democrazia non si esporta…”

Secondo Marco Rizzo la riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani è un fallimento degli Stati Uniti insieme ai suoi alleati. “Alla fine i conti cominciano ad arrivare. Tutta la politica estera dell’occidente è sbagliata, mentre quella italiana è inutile citarla perché non esiste, tantomeno quella europea – ha detto il segretario del Partito Comunista a Coffee Break su La7 -. Siamo totalmente a rimorchio della politica della Nato e degli Stati Uniti. Abbiamo speso 8 miliardi di euro, che potevano essere impiegati in ospedali, treni e scuola, e abbiamo anche perso 54 persone: un fallimento totale”.

Marco Rizzo ha aggiunto: “Sappiamo benissimo che l’interesse non era esportare la democrazia (con bombe ed eserciti) ma gli interessi da una parte legati alle materie prime e dall’altra alla geopolitica”. Rizzo fa poi un paragone: “Vorrei ricordare le immagini di Kabul nel 1970, quando c’erano le ragazze con le minigonne che andavano all’università e le donne che guidavano gli autobus. Allora c’era un famoso regime dittatoriale filosovietico. Poi i mujaheddin sono stati aiutati dagli Stati Uniti e in seguito la Clinton disse che se li erano fatti scappare di mano. Adesso, dopo 50 anni, ci ritroveremo le donne col burqa rispetto all’emancipazione che c’era negli anni ’70”.

Marco Rizzo (Pc) sull’Afghanistan: “Caduto imperialismo Usa, ora confronto con Cina”

Secondo Marco Rizzo sono stati spesi “un sacco di soldi degli italiani. Non accade solo in Afghanistan ma in 42 paesi del mondo dove ci sono le truppe italiane a rimorchio degli Usa“. Il segretario del Partito comunista ha detto a Coffee Break: “La popolazione afghana sarà massacrata. I talebani hanno una visione aberrante, ma hanno un’idea. Quando ti scontri con le idee, che di certo non sono il profitto e il denaro, succede questo. La democrazia non si esporta, si costruisce. Si costruiscono i rapporti con gli altri stati, non l’idea di comandare il mondo”.

Secondo Rizzo crescerà il confronto tra gli Stati Uniti in crisi e la Cina in ascesa: “I cinesi hanno un approccio internazionale diverso da quello degli Usa, che hanno decine di migliaia di soldati da tutte le parti. La Cina no. Sono due modelli che si confrontano. E’ caduto l’imperialismo degli Usa ma non si dice. E nemmeno in Italia perché siamo asserviti. Questo modello è delegittimato”. Poi Rizzo si chiede: “Ora vorrei capire cosa dice Renzi sull’Afghanistan dopo che va in Arabia saudita. Questo estremismo viene finanziato dai sauditi e dai migliori alleati degli Stati Uniti”.



