Rkomi/ 5 Gocce con Irama è già un successo in radio

Tra i cantanti giovani più promettenti c’è sicuramente Rkomi che avremo il piacere di rivedere su Italia 1 stasera, 11 aprile 2022, in occasione di Battiti Live il viaggio della musica. Dopo i numerosi successi ottenuti Rkomi come progetto in corso ha il suo Tour “Taxi driver Club” che partirà il 16 aprile per concludersi poi l’11 maggio nella sua città natale. Sicuramente c’è grande attesa di vederlo sul palcoscenico dove potrebbe interpretare 5 gocce che ha interpretato magistralmente con Irama canzone che sta riscuotendo successo in radio. Per quanto riguarda la sua vita privata possiamo affermare che il cantante rimane molto misterioso e nascosto. Infatti, come possiamo leggere da questo articolo pubblicato da novella 2000, in una precedente intervista fatta da Mara Venier durante il suo iconico programma “Domenica in” Rkomi ha dichiarato che c’è una frequentazione in corso ma che non può dirsi innamorato.

Rkomi è l’anagramma, lo pseudonimo di Mirko Manuele Martorana. Nato a Milano ma cresciuto nella periferia milanese, più precisamente a Calvairate in un quartiere popolare Rkomi comincia la sua carriera musicale grazie al suo amico e collega Tedua, con la quale ha anche convissuto durante i primi anni della sua adolescenza. I suoi primi progetti musicali risalgono agli anni 2012/2013. Dopo questa fase iniziale seguirono però due lunghi anni di silenzio durante la quale Mirko ha sempre lavorato per il suo progetto, non arrendendosi mai. Infatti poi riappare nel panorama musicale con un brano pubblicato su Youtube, intitolato “Dasein Sollen” e nel 2016 con la pubblicazione del suo EP.

Dopo questa pubblicazione finalmente Mirko inizia a farsi conoscere tra il pubblico grazie anche alle sue prime collaborazioni molto importanti, come ad esempio quella con il cantautore indie Calcutta e con il produttore Dj Shablo. A renderlo ancora più famoso poi è sicuramente il contratto sottoscritto con l’etichetta musicale gestita proprio da Dj Shablo e da Marracash. La sua carriera trionfa e procede a gonfie vele, consolidandosi grazie alla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo nell’anno corrente, con il brano “Insuperabile”. A oggi Rkomi ha collezionato ben 4 album, 3 prodotti in studio e uno dal vivo e tantissime collaborazioni con i migliori cantanti del panorama musicale Italiano, come a esempio Elisa.

